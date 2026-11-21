राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। पंचायत समिति की 2990 और जिला परिषद की 143 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। भाजपा के दिग्गजों के गढ़ में भी पार्टी पिछड़ी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली (दाएं) पंचायती राज चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का जश्न मनाते हुए। (PTI फोटो)

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। कुछ महीने पहले शहरी निकाय चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने करारा झटका दिया है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव बैलेट पेपर पर हुए थे। जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही है कि देश के सभी चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,990 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 1,795 सीटें मिलीं। जिला परिषद चुनावों में भी कांग्रेस ने 143 सीटें जीतकर भाजपा को पीछे छोड़ दिया। भाजपा के खाते में 83 सीटें आईं।

इन चुनावों में पूर्व भाजपा सहयोगी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने भी अपनी ताकत दिखाई। पार्टी ने पंचायत समिति की 438 और जिला परिषद की चार सीटों पर जीत हासिल की। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने पंचायत समिति की 516 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भाजपा ने राजस्थान के 301 शहरी निकायों में से 197 में बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में ग्रामीण और शहरी चुनावों के नतीजों में यह अंतर राज्य की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों की 5 बड़ी बातें।

पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस ने पलट दी बाजी कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन 2020-21 के पंचायत राज चुनावों के नतीजों से बिल्कुल अलग है। उस समय भाजपा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पर भारी पड़ी थी। दिसंबर 2020 में 21 जिलों में हुए मुख्य चरण के चुनाव में भाजपा ने जिला परिषद की 636 सीटों में से 353 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 252 सीटें मिली थीं। जिला परिषद बोर्ड के मामले में भी भाजपा ने 14-15 जिलों में अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जबकि कांग्रेस सिर्फ पांच जिलों में बोर्ड बना सकी थी।

पंचायत समिति चुनावों में भी भाजपा ने 1,989 सीटें जीतकर कांग्रेस की 1,852 सीटों के मुकाबले बढ़त बनाई थी। हालांकि, बाद के चरणों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधारी थी। जयपुर समेत कुछ इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। इस बार के नतीजे ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की मजबूत वापसी का संकेत दे रहे हैं।

हालांकि, पुराने और नए नतीजों की सीधी तुलना करना आसान नहीं है। राजस्थान में प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 और पंचायत समितियों की संख्या 352 से बढ़कर 457 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजस्थान के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा की अपनी सरकार वाले राज्य में जनता का यह जवाब ‘डबल इंजन’ सरकार के खिलाफ है।

भाजपा के दिग्गज नेताओं के गढ़ में भी पार्टी को झटका इन चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि पार्टी को अपने ही कई प्रमुख नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा। सीकर में शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को चुनाव में बड़ा झटका लगा। उनकी पत्नी शांति देवी और बेटे अजय सिंह पंचायत समिति का चुनाव हार गए। उनके दूसरे बेटे दुर्गा सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा।

वहीं, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में भाजपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यहां पंचायत समिति की 15 सीटों में से भाजपा को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। इसके उलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने गृह क्षेत्र सीकर में अच्छा प्रदर्शन किया। सचिन पायलट से जुड़े टोंक इलाके में भी कांग्रेस को अहम बढ़त मिली। हार के बाद राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी उन कारणों की समीक्षा करेगी, जिनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा।

हनुमान बेनीवाल की RLP ने बढ़ाया अपना सियासी दबदबा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के पंचायत चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली पार्टियों में शामिल रही। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने पंचायत समिति की 438 और जिला परिषद की चार सीटें जीतीं। 2020 के ग्रामीण चुनावों में RLP भाजपा के साथ गठबंधन में थी। उस समय पार्टी ने मुख्य चरण में पंचायत समिति की 60 और जिला परिषद की 10 सीटें जीती थीं। इस बार पंचायत समिति में 438 सीटों तक पहुंचना पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है।

हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि नागौर में उनकी पार्टी को भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं और वहां जिला प्रमुख का पद भी RLP के खाते में आ सकता है। उन्होंने डीडवाना-कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू और जयपुर के कुछ हिस्सों में भी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया। बेनीवाल के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की पंचायत समिति में भी RLP बहुमत की ओर बढ़ रही थी। इन नतीजों से राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में RLP की क्षेत्रीय पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। खासकर युवाओं और किसान समुदाय के बीच पार्टी का प्रभाव अहम माना जा रहा है।

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 पर कांग्रेस का कब्जा राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। जिले की कुल 22 पंचायत समितियों में से 14 पर पार्टी ने जीत दर्ज की। इस तरह ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, कुछ इलाकों में भाजपा और RLP ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। चोमू और सांभर में भाजपा को बहुमत मिला, जबकि सांगानेर में RLP ने जीत हासिल की।

पांच पंचायत समितियों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में इन जगहों पर बोर्ड गठन के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ और बातचीत की संभावना बन सकती है। चुनाव में राजनीतिक परिवारों के लिए भी नतीजे मिले-जुले रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने जिला परिषद के वार्ड 39 से 17,861 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनकी बहू कनिका सिंह ने वार्ड 23 में 2,384 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं, झाबर सिंह खर्रा के परिवार को मिली हार ने दिखाया कि बड़े नेताओं का राजनीतिक प्रभाव भी स्थानीय चुनावों में जीत की गारंटी नहीं है।

निर्दलीय और छोटी पार्टियां तय कर सकती हैं ग्रामीण सत्ता का समीकरण राजस्थान के पंचायत चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों और क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन भी काफी अहम रहा। कई जगहों पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण इनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 516 सीटें जीतीं। इसके बाद RLP को 438 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 215 सीटें मिलीं।

अन्य दलों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) : 215 सीटें

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) : 50 सीटें

बहुजन समाज पार्टी (BSP) : 44 सीटें

आम आदमी पार्टी (AAP) : 2 सीटें जिला परिषद चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने पांच सीटें जीतीं। RLP को चार, CPM को तीन और BSP को एक सीट मिली। खास बात यह है कि जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। इन पदों के लिए संबंधित वार्डों के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। ऐसे में जिन जगहों पर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सदस्य सत्ता गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिला प्रमुखों का चुनाव 25 नवंबर को और पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव 27 नवंबर को होना है। वहीं, कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना 17 दिसंबर तक टाल दी गई है।