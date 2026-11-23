MLA के करीबी की पत्नी हारीं चुनाव, तो स्ट्रीट लाइट ही उखड़वा दीं; CJP ने मजे लिए
राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब एक मामला चर्चा में है। इसके तार विधायक रामसहाय वर्मा से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनके निजी सहायक की पत्नी की चुनाव में हार के बाद स्ट्रीट लाइटें उखड़वा दी थीं।
राजस्थान पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले रहे। इसी बीच चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद टोंक जिले में स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने का एक मामला तूल पकड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक की पत्नी चुनाव हार गईं थीं, जिसके बाद लाइटों को हटवा लिया गया था। अब कॉकरोच जनता पार्टी इसपर सवाल उठा रही है।
दरअसल, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक मिश्रा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने चुनाव लड़ा था। वह टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहीं थीं। जब नतीजे घोषित हुए तो उनकी हार हो गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने चुनाव में प्रचार के दौरान कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाईं थीं, जिन्हें उतारने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
क्या बोलीं प्रियंका शर्मा
बीबीसी से बातचीत में शर्मा ने कहा था, 'ये लाइटें न मैंने लगवाई हैं और न ही मैंने हटवाई हैं। ये लाइटें मेरे साथ प्रचार कर रहे भाजपा समर्थक भामाशाहों ने दी थीं। ग्रामीणों ने खुद इन्हें लगवाया था। जानकारी मिल रही है कि बिजली विभाग लाइटें उतरवा रहा है।' खबरें हैं कि उनके पति विधायक के पीए के अलावा शिक्षा विभाग में भी हैं।
इधर, एक स्थानीय व्यक्ति ने वेबसाइट को बताया कि प्रियंका शर्मा ने प्रचार के समय इन लाइटों को लगवाया था, जिन्हें बाद में उतार लिया गया। उन्होंने बताया कि चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद बिजली विभाग की कुछ गाड़ियां लाइटों को वापस ले गईं और स्थानीय स्तर पर इस बात के विरोध का भी कोई असर नहीं हुआ।
विधायक जी क्या बोले
रिपोर्ट के अनुसार, विधायक ने कहा, 'बगड़ी, रानौली समेत चार से पांच गांवों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने लाइटें लगवाई थीं. हमने उन्हें कहा भी था कि अगर आप अभी लाइटें लगवाएंगे तो बिजली का बिल भी आपको भरना होगा।' उन्होंने कहा, 'मेरे पास बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फ़ोन आया था कि इन लाइटों का बिजली बिल कौन भरेगा? इनका कनेक्शन किसी ने नहीं लिया है. इस पर मैंने उनसे कहा कि प्रत्याशियों से बात करो, लेकिन प्रत्याशियों ने मना कर दिया।' उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ही फिर बाद में लाइटें हटाने के लिए कहा गया था।
सीजेपी ने कस दिया तंज
अब इस मामले के तूल पकड़ते ही सीजेपी भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने बगैर नाम लिए कहा, 'वोट नहीं दिया, तो लाइट ही उड़ा दी।' फिलहाल, इसपर प्रत्याशी या पार्टी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। खास बात है कि सीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में सक्रिय नजर आ रही है। हाल ही में तटीय राज्य में बड़े अभियान की शुरुआत की गई है।
क्या रहे नतीजे
राज्य के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को आए और इसमें कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया। कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों के इन चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की। जिन सीटों के परिणाम आए उनमें कांग्रेस ने जिला परिषद की 1,271 सीटों में से 794 और पंचायत समिति की 7,520 सीटों में से 3,758 सीटों पर जीत दर्ज की।
भाजपा ने इनमें से जिला परिषद की 357 और पंचायत समिति की 2,213 सीटें जीतीं। जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला परिषद की 51 और पंचायत समिति की 497 सीटें जीती हैं। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अब पंचायत समितियों में भाजपा और आएलपी के मुकाबले कहीं अधिक प्रधान चुनने की स्थिति में है। जिला प्रमुखों का चुनाव 25 नवंबर को होगा जबकि पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव 27 नवंबर को होगा।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें