राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अब एक मामला चर्चा में है। इसके तार विधायक रामसहाय वर्मा से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनके निजी सहायक की पत्नी की चुनाव में हार के बाद स्ट्रीट लाइटें उखड़वा दी थीं।

राजस्थान पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले रहे। इसी बीच चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के बाद टोंक जिले में स्ट्रीट लाइटें हटाए जाने का एक मामला तूल पकड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक की पत्नी चुनाव हार गईं थीं, जिसके बाद लाइटों को हटवा लिया गया था। अब कॉकरोच जनता पार्टी इसपर सवाल उठा रही है।

दरअसल, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक मिश्रा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने चुनाव लड़ा था। वह टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहीं थीं। जब नतीजे घोषित हुए तो उनकी हार हो गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने चुनाव में प्रचार के दौरान कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाईं थीं, जिन्हें उतारने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

क्या बोलीं प्रियंका शर्मा बीबीसी से बातचीत में शर्मा ने कहा था, 'ये लाइटें न मैंने लगवाई हैं और न ही मैंने हटवाई हैं। ये लाइटें मेरे साथ प्रचार कर रहे भाजपा समर्थक भामाशाहों ने दी थीं। ग्रामीणों ने खुद इन्हें लगवाया था। जानकारी मिल रही है कि बिजली विभाग लाइटें उतरवा रहा है।' खबरें हैं कि उनके पति विधायक के पीए के अलावा शिक्षा विभाग में भी हैं।

इधर, एक स्थानीय व्यक्ति ने वेबसाइट को बताया कि प्रियंका शर्मा ने प्रचार के समय इन लाइटों को लगवाया था, जिन्हें बाद में उतार लिया गया। उन्होंने बताया कि चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद बिजली विभाग की कुछ गाड़ियां लाइटों को वापस ले गईं और स्थानीय स्तर पर इस बात के विरोध का भी कोई असर नहीं हुआ।

विधायक जी क्या बोले रिपोर्ट के अनुसार, विधायक ने कहा, 'बगड़ी, रानौली समेत चार से पांच गांवों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने लाइटें लगवाई थीं. हमने उन्हें कहा भी था कि अगर आप अभी लाइटें लगवाएंगे तो बिजली का बिल भी आपको भरना होगा।' उन्होंने कहा, 'मेरे पास बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फ़ोन आया था कि इन लाइटों का बिजली बिल कौन भरेगा? इनका कनेक्शन किसी ने नहीं लिया है. इस पर मैंने उनसे कहा कि प्रत्याशियों से बात करो, लेकिन प्रत्याशियों ने मना कर दिया।' उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ही फिर बाद में लाइटें हटाने के लिए कहा गया था।

सीजेपी ने कस दिया तंज अब इस मामले के तूल पकड़ते ही सीजेपी भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने बगैर नाम लिए कहा, 'वोट नहीं दिया, तो लाइट ही उड़ा दी।' फिलहाल, इसपर प्रत्याशी या पार्टी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। खास बात है कि सीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में सक्रिय नजर आ रही है। हाल ही में तटीय राज्य में बड़े अभियान की शुरुआत की गई है।

क्या रहे नतीजे राज्य के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को आए और इसमें कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया। कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों के इन चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की। जिन सीटों के परिणाम आए उनमें कांग्रेस ने जिला परिषद की 1,271 सीटों में से 794 और पंचायत समिति की 7,520 सीटों में से 3,758 सीटों पर जीत दर्ज की।