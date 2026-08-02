'भारत से इतना प्यार है, तो दुबई में क्यों रहते हो?', किस पर भड़के मनसे प्रमुख राज ठाकरे

मनसे चीफ राज ठाकरे ने बॉलीवुड अभिनेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन जैसे अभिनेता केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं। लेकिन रहने के लिए दुबई जाते हैं। अगर भारत से इतना ही प्यार है, तो यहीं क्यों नहीं रहते।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे पीएम मोदी का समर्थन करने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति अपना खुलकर समर्थन जाहिर करने वाले विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में सब सही कर रही है, तो यह दुबई में जाकर क्यों बस गए?

शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने मोदी सरकार को उद्योगपतियों के भारत छोड़ने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने 2019 में पीएम मोदी की बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा, "विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने मोदी पर फिल्म बनाई और उसमें मोदी का किरदार भी खुद ने ही निभाया। वह भी अब दुबई रहने चले गए। आर. माधवन, जिन्होंने मोदी की तारीफ की। वे कहां रहते हैं? वे भी दुबई में रहते हैं।"

भारत से इतना प्यार तो दुबई क्यों बस गए?- राज ठाकरे मनसे प्रमुख ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "तो अगर आपको भारत से इतना प्यार है और आपको लगता है कि मोदी सरकार देश में सब अच्छा कर रही है। मोदी को आप पसंद करते हैं। तो विदेश में क्यों रह रहे हैं? अपने परिवारों को लेकर दुबई क्यों पहुंच गए?" ठाकरे ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग यहां आएंगे, धुरंधर जैसी सरकार समर्थित फिल्म बनाएंगे और फिर वापस दुबई चले जाएंगे।

आपको बता दें, विवेक ओबेरॉय के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने बिजनेस से जुडे मामलों की वजह से दुबई में रहते हैं। वहीं आर.माधवन ने कोविड 19 के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि वह अपने बेटे के स्विमिंग करियर के चलते दुबई शिफ्ट हो रहे हैं।

जंतर-मंतर से पीएम मोदी को गालियां देने पर क्या बोले ठाकरे? जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों द्वारा पीएम मोदी को गालियां दिए जाने का राज ठाकरे ने भी विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीजेपी के प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ उपयोग की गई भाषा गलत थी। पीएम मोदी के माफ कर देने वाले वीडियो का जिक्र करते हुए राज ने कहा कि वह उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा, "मैं इससे सहमत हूं। किसी को भी इतनी घटिया भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बात उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को भी बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ट्रोल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर ठाकरे परिवार तक, मशहूर हस्तियों को भी निशाना बनाते हैं।