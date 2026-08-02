Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'भारत से इतना प्यार है, तो दुबई में क्यों रहते हो?', किस पर भड़के मनसे प्रमुख राज ठाकरे

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मनसे चीफ राज ठाकरे ने बॉलीवुड अभिनेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन जैसे अभिनेता केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं। लेकिन रहने के लिए दुबई जाते हैं। अगर भारत से इतना ही प्यार है, तो यहीं क्यों नहीं रहते।

MNS chief Raj Thackeray
राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे पीएम मोदी का समर्थन करने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति अपना खुलकर समर्थन जाहिर करने वाले विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में सब सही कर रही है, तो यह दुबई में जाकर क्यों बस गए?

शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने मोदी सरकार को उद्योगपतियों के भारत छोड़ने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने 2019 में पीएम मोदी की बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा, "विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने मोदी पर फिल्म बनाई और उसमें मोदी का किरदार भी खुद ने ही निभाया। वह भी अब दुबई रहने चले गए। आर. माधवन, जिन्होंने मोदी की तारीफ की। वे कहां रहते हैं? वे भी दुबई में रहते हैं।"

भारत से इतना प्यार तो दुबई क्यों बस गए?- राज ठाकरे

मनसे प्रमुख ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "तो अगर आपको भारत से इतना प्यार है और आपको लगता है कि मोदी सरकार देश में सब अच्छा कर रही है। मोदी को आप पसंद करते हैं। तो विदेश में क्यों रह रहे हैं? अपने परिवारों को लेकर दुबई क्यों पहुंच गए?" ठाकरे ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग यहां आएंगे, धुरंधर जैसी सरकार समर्थित फिल्म बनाएंगे और फिर वापस दुबई चले जाएंगे।

आपको बता दें, विवेक ओबेरॉय के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने बिजनेस से जुडे मामलों की वजह से दुबई में रहते हैं। वहीं आर.माधवन ने कोविड 19 के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि वह अपने बेटे के स्विमिंग करियर के चलते दुबई शिफ्ट हो रहे हैं।

जंतर-मंतर से पीएम मोदी को गालियां देने पर क्या बोले ठाकरे?

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों द्वारा पीएम मोदी को गालियां दिए जाने का राज ठाकरे ने भी विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीजेपी के प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ उपयोग की गई भाषा गलत थी। पीएम मोदी के माफ कर देने वाले वीडियो का जिक्र करते हुए राज ने कहा कि वह उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा, "मैं इससे सहमत हूं। किसी को भी इतनी घटिया भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बात उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को भी बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ट्रोल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर ठाकरे परिवार तक, मशहूर हस्तियों को भी निशाना बनाते हैं।

ठाकरे ने कहा, "उन्हें (बीजेपी समर्थकों को) भी (अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से) रुकने के लिए कहा जाना चाहिए। बीजेपी की ट्रोल टीमों ने ही यह शुरू किया था। जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे।" दूसरे लोगों की भी माताएं होती हैं और उन्हें भी अपशब्द नहीं कहे जाने चाहिए।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Maharashtra News Raj Thackeray Navi Mumbai
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।