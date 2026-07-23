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‘बीच में आया तो पीटेंगे…’, छात्रों के सपोर्ट में मुंबई हिलाने जा रहे ठाकरे बंधु; खुली चेतावनी

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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26 जुलाई को मुंबई में होने वाले MNS के प्रदर्शन से पहले राज ठाकरे ने असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण मोर्चे में खलल डालने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

‘बीच में आया तो पीटेंगे…’, छात्रों के सपोर्ट में मुंबई हिलाने जा रहे ठाकरे बंधु; खुली चेतावनी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने 26 जुलाई को मुंबई में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। एमएनएस चीफ ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर रविवार को होने वाले इस शांतिपूर्ण मोर्चे में किसी ने भी बाधा डालने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो उसे "बुरी तरह पीटा जाएगा।" छात्रों के समर्थन में बुलाए गए इस मोर्चे की सबसे खास बात यह है कि लंबे समय बाद ठाकरे बंधु- राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ सड़क पर उतर रहे हैं।

क्यों हो रहा है यह विरोध प्रदर्शन?

यह साझा मोर्चा मुख्य रूप से देश भर में चल रहे NEET पेपर लीक विवाद और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में बुलाया गया है। दिल्ली में CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के नेतृत्व में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राज और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे युवाओं और CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को अपना खुला समर्थन दिया है।

इस मोर्चे के जरिए छात्रों के गुस्से और उनके माता-पिता की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही है।

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शिवाजी पार्क से सिद्धिविनायक तक मार्च

गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज और उद्धव ठाकरे ने इस मोर्चे की रूपरेखा साझा की। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि यह मोर्चा पूरी तरह से छात्रों के लिए है, इसलिए इसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

यह शांतिपूर्ण मार्च दादर स्थित शिवाजी पार्क से शुरू होकर सिद्धिविनायक मंदिर तक जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी (MVA) के अन्य नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने भी छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।

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मुंबई में 6 अगस्त तक पाबंदियां लागू

छात्रों के बढ़ते आंदोलन और 26 जुलाई के इस बड़े मोर्चे को देखते हुए मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पूरे मुंबई में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। साथ ही, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे फोड़ने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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