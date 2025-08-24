Raj Thackeray Big claim they formed government stealing votes backs Rahul Gandhi vote chori allegations वो इतने साल से वोट चुराकर बना रहे सरकार, बिना नाम लिए राज ठाकरे ने बोला बड़ा हमला, India News in Hindi - Hindustan
वो इतने साल से वोट चुराकर बना रहे सरकार, बिना नाम लिए राज ठाकरे ने बोला बड़ा हमला

वो इतने साल से वोट चुराकर बना रहे सरकार, बिना नाम लिए राज ठाकरे ने बोला बड़ा हमला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने वोट चोरी पर बड़ा हमला बोला है। बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए उन्होंने कहा कि वो इतने साल से वोट चुराकर सरकार बना रहे हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, पुणेSun, 24 Aug 2025 08:28 AM
वो इतने साल से वोट चुराकर बना रहे सरकार, बिना नाम लिए राज ठाकरे ने बोला बड़ा हमला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने वोट चोरी पर बड़ा हमला बोला है। बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए उन्होंने कहा कि वो इतने साल से वोट चुराकर सरकार बना रहे हैं। राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह 2016 से ही ‘वोट चोरी’ की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा के अनुराग ठाकुर ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, तब निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करने को कहा।

सरकार के सदस्य भी जता रहे संदेह
राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि विपक्ष के साथ-साथ सरकार के सदस्य भी संदेह जता रहे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग को उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन वह मामले को दबाना पसंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 वर्षों की ‘वोट चोरी’ उजागर हो जाएगी।

जमकर साधा निशाना
राज ठाकरे ने कहा कि वे इतने वर्षों तक वोट चुराकर सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि पिछले दस सालों से वोटों की चोरी हो रही है। मैं 2016 से इसके बारे में बोल रहा हूं। मैंने शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी सदस्यों से भी मुलाकात की। वर्ष 2017 में, मैंने चुनावों का बहिष्कार करने का सुझाव दिया था।

Maharashtra News Raj Thackeray
