बारिश ने डाला 'सिंदूर खेला' में खलल, पूरे पश्चिम बंगाल में विजयादशमी की धूम

West Bengal: बारिश ने विजयादशमी के कार्यक्रम में खलल डाला है। पश्चिम बंगाल में होने वाले सिंदूर खेला में भी लोग बारिश की वजह से थोड़े परेशान नजर आए। हालांकि इसके बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई।

नवरात्रि के बाद भारत में इस वक्त विजयादशमी की धूम मची हुई है। हालांकि बारिश ने कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजन समापन और विजयमादशमी का त्योहार धूमधाम से बारिश के बीच घाट विसर्जन और सिंदूर खेला जैसी पारंपरिक रस्मों के साथ मनाया गया।

कोलकाता के बागबाजार और कुमारटोली सर्बोजोनिन सहित कुछ पांडालों में लाल किनारी वाली साड़ियों में महिलाओं ने धूमधाम के साथ सिंदूर खेला में भाग लिया। महिलाओं के साथ खुशियां बांटने के लिए इस कार्यक्रम में राज्यमंत्री शशि पांजा भी शामिल हुईं।

आपको बता दें देवी दुर्गा को विदाई देने से पहले विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार की खुशहाली के लिए यह रस्म निभाई जाती है। इसमें महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशी मनाती हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा को पूरे पश्चिम बंगाल में लोग बड़े धूम धाम से मनाते हैं।

सिंदूर खेला के बाद दोपहर में मूर्तियों का विसर्जन शुरू हुआ। कोलकाता के शोभाबाजार राजबाड़ी और बहरामपुर के कासिमबाजार राजबाड़ी सहित विभिन्न घरों में श्रद्धालुओं द्वारा देवी दुर्गा को विदाई देते हुए पारंपरिक धूमधाम और भव्यता के साथ अनुष्ठान किए गए।