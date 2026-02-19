Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी
Rain Alert, Weather Forecast: 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। 19 फरवरी को उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21 व 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
Rain Alert, Weather Update 19 February: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 फरवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होगी। अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है।
हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में इसके श्रीलंका की ओर बढ़ने और कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, 19 फरवरी को एक नया चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
19 फरवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। 19 फरवरी को उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21 व 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 19 फरवरी को मध्य प्रदेश, 20 और 23 फरवरी को केरल व माहे में गरज और बिजली गिरने क संभावना है। इसके अलावा, 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, 22-24 फरवरी के दौरान उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। वहीं, 24 फरवरी को गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल, झारखंड, 23-24 फरवरी को ओडिशा में गरज और बिजली गिरने के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
वहीं, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्वी भारत में दो से तीन डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। अगले चार दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है।
