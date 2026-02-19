Hindustan Hindi News
Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

Feb 19, 2026 06:33 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rain Alert, Weather Forecast: 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। 19 फरवरी को उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21 व 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।

Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

Rain Alert, Weather Update 19 February: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 फरवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होगी। अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है।

हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में इसके श्रीलंका की ओर बढ़ने और कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, 19 फरवरी को एक नया चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

19 फरवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। 19 फरवरी को उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21 व 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 19 फरवरी को मध्य प्रदेश, 20 और 23 फरवरी को केरल व माहे में गरज और बिजली गिरने क संभावना है। इसके अलावा, 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, 22-24 फरवरी के दौरान उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। वहीं, 24 फरवरी को गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल, झारखंड, 23-24 फरवरी को ओडिशा में गरज और बिजली गिरने के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

वहीं, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्वी भारत में दो से तीन डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। अगले चार दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

