ट्रेन लेट होने की वजह से मिस हो गई फ्लाइट, रेलवे को देना पड़ा 1.3 लाख का हर्जाना

रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रेन समय पर चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कई बार ऑपरेशनल वजहों से देरी हो जाती है। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने इन दलीलों को ठुकरा दिया।

ट्रेन लेट होने की वजह से आप भी कभी मुसीबत में पड़े हैं? अगर जवाब हां है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हाल ही में ट्रेन लेट होने पर ओडिशा की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इंडियन रेलवे को एक शख्स को 1.3 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है। मामला ओडिशा के बलांगीर जिले का है।

जानकारी के मुताबिक यहां चंडी प्रसाद खमारी नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी कि 2024 में उनकी ट्रेन करीब 7 घंटे लेट हो गई। ट्रेन लेट होने की वजह से वह अपनी पहले से बुक्ड फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। खमारी ने 23 अगस्त 2024 के लिए झारसुगुड़ा से हावड़ा जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया था। रेलवे की टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन को शाम 7 बजकर 50 बजे चलना था और सुबह 3 बजकर 55 बजे हावड़ा पहुंचना था। इस टाइमटेबल के हिसाब से खमारी ने गुवाहाटी की फ्लाइट बुक कर ली थी जो सुबह 8:05 बजे उड़ान भरने वाली थी। यानी उन्होंने ट्रेन पहुंचने से फ्लाइट शुरू होने के बीच करीब 4 घंटे का गैप भी रखा था।

7 घंटे लेट हो गई ट्रेन हालांकि ट्रेन झारसुगुड़ा से ही 2 घंटे लेट चली और करीब 7 घंटे देरी से कोलकाता पहुंची। इससे उनकी फ्लाइट छूट गई। खमारी ने कहा कि उन्होंने रेलवे से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्हें अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ काफी मानसिक परेशानी भी हुई।

रेलवे ने क्या दी दलील वहीं रेलवे ने अपनी सफाई में कहा कि ट्रेन समय पर चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कई बार संचालन से जुड़ी वजहों से देरी हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि सफर का पूरा दारोमदार उन पर ही नहीं है, इसलिए वे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है और अगर ट्रेन लेट होती है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, जब तक वह यह साबित न कर दे कि वह सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे यह साबित नहीं कर पाया कि देरी किसी बड़ी या असाधारण वजह से हुई थी।