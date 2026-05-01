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ट्रेन लेट होने की वजह से मिस हो गई फ्लाइट, रेलवे को देना पड़ा 1.3 लाख का हर्जाना

May 01, 2026 10:44 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रेन समय पर चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कई बार ऑपरेशनल वजहों से देरी हो जाती है। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने इन दलीलों को ठुकरा दिया।

ट्रेन लेट होने की वजह से मिस हो गई फ्लाइट, रेलवे को देना पड़ा 1.3 लाख का हर्जाना

ट्रेन लेट होने की वजह से आप भी कभी मुसीबत में पड़े हैं? अगर जवाब हां है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हाल ही में ट्रेन लेट होने पर ओडिशा की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इंडियन रेलवे को एक शख्स को 1.3 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है। मामला ओडिशा के बलांगीर जिले का है।

जानकारी के मुताबिक यहां चंडी प्रसाद खमारी नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी कि 2024 में उनकी ट्रेन करीब 7 घंटे लेट हो गई। ट्रेन लेट होने की वजह से वह अपनी पहले से बुक्ड फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। खमारी ने 23 अगस्त 2024 के लिए झारसुगुड़ा से हावड़ा जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया था। रेलवे की टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन को शाम 7 बजकर 50 बजे चलना था और सुबह 3 बजकर 55 बजे हावड़ा पहुंचना था। इस टाइमटेबल के हिसाब से खमारी ने गुवाहाटी की फ्लाइट बुक कर ली थी जो सुबह 8:05 बजे उड़ान भरने वाली थी। यानी उन्होंने ट्रेन पहुंचने से फ्लाइट शुरू होने के बीच करीब 4 घंटे का गैप भी रखा था।

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7 घंटे लेट हो गई ट्रेन

हालांकि ट्रेन झारसुगुड़ा से ही 2 घंटे लेट चली और करीब 7 घंटे देरी से कोलकाता पहुंची। इससे उनकी फ्लाइट छूट गई। खमारी ने कहा कि उन्होंने रेलवे से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्हें अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ काफी मानसिक परेशानी भी हुई।

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रेलवे ने क्या दी दलील

वहीं रेलवे ने अपनी सफाई में कहा कि ट्रेन समय पर चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कई बार संचालन से जुड़ी वजहों से देरी हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि सफर का पूरा दारोमदार उन पर ही नहीं है, इसलिए वे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है और अगर ट्रेन लेट होती है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, जब तक वह यह साबित न कर दे कि वह सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे यह साबित नहीं कर पाया कि देरी किसी बड़ी या असाधारण वजह से हुई थी।

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हर्जाना देने का आदेश

उपभोक्ता अदालत ने माना कि ट्रेन की ज्यादा देरी की वजह से यात्री की फ्लाइट छूट गई और उसे काफी नुकसान और मानसिक परेशानी हुई। इसे देखते हुए कोर्ट ने रेलवे को फ्लाइट के नुकसान के लिए 20,000 रुपये, मानसिक परेशानी के लिए 30,000 रुपये और केस के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने को कहा। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा था कि अगर 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया, तो हर दिन 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। रेलवे ने समय पर पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से यह जुर्माना बढ़ता गया और कुल रकम करीब 1.3 लाख रुपये हो गई। बीते 19 अप्रैल को यात्री को आखिरकार पैसे मिल गए।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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