रेलवे ने 10 ट्रेनों से छीना सुपरफास्ट का तमगा, किराया भी हो जाएगा कम; देखें लिस्ट
संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) ने फरवरी में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रेलवे पर बिना मानक गति के यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूलने का आरोप लगाते हुए इसे ठीक करने की हिदायत दी थी।
संसद की एक समिति की फटकार के बाद रेलवे बोर्ड ने 10 ट्रेन से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया है। कागजों में सुपरफास्ट की रफ्तार में दौड़ रही ये ट्रेन हकीकत में रेलवे के 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की औसत गति के मानक पर खरी उतरी है। अब ये पटरियों पर साधारण मेल-एक्सप्रेस की तरह दौड़ेंगी और इनके किराये में 12 फीसदी तक कमी आएगी।
रेलवे बोर्ड 2026 के टाइम टेबल में 900 ट्रेन के सुपरफास्ट मानक की समीक्षा कर रहा है, जिससे बाद में किराये में कटौती की जा सके। संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) ने फरवरी में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रेलवे पर बिना मानक गति के यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूलने का आरोप लगाते हुए इसे ठीक करने की हिदायत दी थी।
समिति के दबाव के चलते भारतीय रेलवे ने सुधारात्मक फैसल करते हुए 10 प्रमुख ट्रेन से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया है। रेलवे के ऑडिट में यह सच सामने आया कि ये ट्रेन कागजों पर तो सुपरफास्ट थीं, लेकिन वास्तविकता में इनकी औसत गति 55 किमी प्रतिघंटा के अनिवार्य मानक से काफी कम थी।
किराया कम हो जाएगा
ट्रेन में सुपरफास्ट सरचार्ज हटने से 13 अप्रैल से किराया पांच से 12 फीसदी तक कम हो जाएगा पर इनको ट्रैक पर मिलने वाली प्राथमिकता हट जाएगी, जिससे इनका यात्रा समय बढ़ जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सुपरफास्ट सरचार्ज के एवज में यात्रियों से मूल किराये से इतर स्लीपर 30 रुपये (8 फीसदी), एसी-2 व 3 में 45 रुपये (4 प्रतिशत), एसी-1 में 73 रुपये (2 प्रतिशत) और जनरल श्रेणी में 15 (10-12 प्रतिशत) रुपये कम हो जाएंगे, जबकि ट्रेन का मूल किराया यथावत रहेगा।
इनसे हटा दर्जा
विभूति एक्सप्रेस : हावड़ा - प्रयागराज रामबाग
विभूति एक्सप्रेस : प्रयागराज रामबाग - हावड़ा
नेताजी एक्सप्रेस : हावड़ा - कालका (अप-डाउन)
उपासना एक्सप्रेस : हावड़ा - देहरादून
उपासना एक्सप्रेस : देहरादून - हावड़ा
कुंभ एक्सप्रेस : हावड़ा - देहरादून (अप-डाउन)
हिमगिरि एक्सप्रेस : हावड़ा - जम्मूतवी (अप-डाउन)
