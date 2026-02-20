Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रेलवे ने 10 ट्रेनों से छीना सुपरफास्ट का तमगा, किराया भी हो जाएगा कम; देखें लिस्ट

Feb 20, 2026 06:00 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) ने फरवरी में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रेलवे पर बिना मानक गति के यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूलने का आरोप लगाते हुए इसे ठीक करने की हिदायत दी थी।

रेलवे ने 10 ट्रेनों से छीना सुपरफास्ट का तमगा, किराया भी हो जाएगा कम; देखें लिस्ट

संसद की एक समिति की फटकार के बाद रेलवे बोर्ड ने 10 ट्रेन से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया है। कागजों में सुपरफास्ट की रफ्तार में दौड़ रही ये ट्रेन हकीकत में रेलवे के 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की औसत गति के मानक पर खरी उतरी है। अब ये पटरियों पर साधारण मेल-एक्सप्रेस की तरह दौड़ेंगी और इनके किराये में 12 फीसदी तक कमी आएगी।

रेलवे बोर्ड 2026 के टाइम टेबल में 900 ट्रेन के सुपरफास्ट मानक की समीक्षा कर रहा है, जिससे बाद में किराये में कटौती की जा सके। संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) ने फरवरी में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रेलवे पर बिना मानक गति के यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूलने का आरोप लगाते हुए इसे ठीक करने की हिदायत दी थी।

समिति के दबाव के चलते भारतीय रेलवे ने सुधारात्मक फैसल करते हुए 10 प्रमुख ट्रेन से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया है। रेलवे के ऑडिट में यह सच सामने आया कि ये ट्रेन कागजों पर तो सुपरफास्ट थीं, लेकिन वास्तविकता में इनकी औसत गति 55 किमी प्रतिघंटा के अनिवार्य मानक से काफी कम थी।

किराया कम हो जाएगा

ट्रेन में सुपरफास्ट सरचार्ज हटने से 13 अप्रैल से किराया पांच से 12 फीसदी तक कम हो जाएगा पर इनको ट्रैक पर मिलने वाली प्राथमिकता हट जाएगी, जिससे इनका यात्रा समय बढ़ जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सुपरफास्ट सरचार्ज के एवज में यात्रियों से मूल किराये से इतर स्लीपर 30 रुपये (8 फीसदी), एसी-2 व 3 में 45 रुपये (4 प्रतिशत), एसी-1 में 73 रुपये (2 प्रतिशत) और जनरल श्रेणी में 15 (10-12 प्रतिशत) रुपये कम हो जाएंगे, जबकि ट्रेन का मूल किराया यथावत रहेगा।

इनसे हटा दर्जा

विभूति एक्सप्रेस : हावड़ा - प्रयागराज रामबाग

विभूति एक्सप्रेस : प्रयागराज रामबाग - हावड़ा

नेताजी एक्सप्रेस : हावड़ा - कालका (अप-डाउन)

उपासना एक्सप्रेस : हावड़ा - देहरादून

उपासना एक्सप्रेस : देहरादून - हावड़ा

कुंभ एक्सप्रेस : हावड़ा - देहरादून (अप-डाउन)

हिमगिरि एक्सप्रेस : हावड़ा - जम्मूतवी (अप-डाउन)

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Indian Railway
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।