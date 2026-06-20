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ऑनलाइन टिकट वेटिंग पर अटका? अब नहीं रुकेगा आपका सफर, रेलवे बदलने जा रहा नियम

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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भारतीय रेल मंत्रालय जल्दी ही ऑनलाइन वेटिंग टिकट को लेकर नए नियम लाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक ऑनलाइन टिकट वेटिंग में होने पर यह कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब यह टिकट चार्ट बनने के बाद भी वैध बना रहेगा।

ऑनलाइन टिकट वेटिंग पर अटका? अब नहीं रुकेगा आपका सफर, रेलवे बदलने जा रहा नियम

भारतीय रेल से हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। इसके अलावा हर दिन कई लोग वेटिंग टिकट की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग तीज-त्योहार के पहले लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी वेटिंग की वजह से उनकी यात्रा परेशानी में बदल जाती है। रेलवे के ऑटो-कैंसिलेशन नियम की वजह से वेटिंग ऑनलाइन टिकट होने के बाद भी लोगों को जनरल का टिकट खरीदना पड़ता है। अब भारतीय रेल ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।

हिन्दुस्तान के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय रेल मंत्रालय अब ऑनलाइन टिकट करवाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए ऑटो-कैंसिलेशन नियम को हटाने की योजना बना रहा है। मंत्रालय के इस फैसले के लागू हो जाने के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा उन 11 करोड़ लोगों को होगा, जो ऑनलाइन टिकट वेटिंग में आने की वजह से यात्रा नहीं कर पाते थे। या फिर अलग से जनरल का टिकट लेकर यात्रा करते थे। सूत्रों के मुताबिक, अब अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं और चार्ट के तैयार होने के बाद भी वह वेटिंग ही रहता है, तब भी आपका टिकट मान्य रहेगा। इस डिजिटल टिकट के माध्यम से ही आपको जनरल डिब्बे में यात्रा का विकल्प मिलेगा।

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अभी तक टिकट विंडो से रिजर्वेशन करवाने वाले यात्रियों को ही वेटिंग टिकट के ऊपर जनरल डिव्बे में सफर करने की इजाजत होती थी। सरकार द्वारा इन नियमों को लागू करने की स्थिति में अब ऑनलाइन टिकट करने वाले यात्रियों को भी यह फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में करीब 85 फीसदी भारतीय रेल टिकट ऑनलाइन ही बुक हो रहे हैं। इसलिए सरकार अब इन यात्रियों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।

बता दें, अभी तक अगर आप कोई वेटिंग टिकट लेते हैं और चार्ट तैयार होने के बाद भी वह टिकट वेटिंग में ही रहता है, तो वह अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। टैक्स और प्लेटफार्म टैक्स कट जाने के बाद बाकी बची राशि आपके खाते में आ जाती है। अब सरकार लागू किए जाने वाले नए नियमों के मुताबिक आप उसी टिकट पर जनरल डिब्बे में भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई नियम बदलने वाले हैं उनकी जानकारी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है।

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गौरतलब है कि सरकार लगातार रेल यात्रा को आसान बनाने के लिए नए-नए उपाय कर रही है। इसमें रेलवे को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। हाल ही में सरकार ने बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों के ऊपर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से लोग बिना टिकट यात्रा करने से बचेंगे। इसका सीधा असर टिकट लेकर यात्रा करने वाले लोगों को होगा। उनका सफर आसान रहेगा।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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