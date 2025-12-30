घने कोहरे में भी टाइम से चलेंगी ट्रेनें, रेलवे ने तैनात किए अतिरिक्त रेक; IRCTC का वॉर रूम एक्टिव

संक्षेप: उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेन सेवाओं पर असर डालने के बावजूद, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत और शताब्दी सेवाओं के लिए अतिरिक्त रेक तैनात किए हैं। यह कदम यात्रियों को समय पर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा रेल परिचालन पर असर डाल रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। ऐसे में समय पर ट्रेनों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी सेवाओं के लिए अतिरिक्त (स्पेयर) रेक तैनात किए हैं। कोहरे के मौसम में भारतीय रेलवे द्वारा अतिरिक्त रेक तैनात करने का मतलब है कि रेलवे कुछ अतिरिक्त ट्रेन सेट को तैयार रखता है, ताकि कोहरे की वजह से देरी होने वाली ट्रेनों की जगह समय पर नई ट्रेन चलाई जा सके।

क्या होता है रेक का मतलब? भारतीय रेलवे में रेक का मतलब होता है ट्रेन के कोचों का पूरा सेट (यानी इंजन को छोड़कर सभी यात्री डिब्बे जुड़े हुए)। एक रेक एक पूरी ट्रेन का मुख्य हिस्सा होता है। अधिकारियों के मुताबिक, नई दिल्ली और वाराणसी से ट्रेन टाइम पर रवाना हो, इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो स्पेयर वंदे भारत रेक पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि एक और रेक पश्चिम मध्य रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे जोन में भेजा जा रहा है।

रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने अपने कैटरिंग और टिकटिंग विंग IRCTC को रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक वॉर रूम स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। वॉर रूम के जरिए ट्रेनों की समयपालन स्थिति के साथ-साथ कैटरिंग व्यवस्थाओं पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत के राज्य कोहरे से अधिक प्रभावित रहते हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

कोहरे में भी टाइम से चलेगी वंदे भारत टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- एक 20-कोच का वंदे भारत रेक नई दिल्ली–वाराणसी सेवाओं के लिए राइट-टाइम स्टार्ट (RTS) सुनिश्चित करने में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा, नॉर्दर्न रेलवे के पास उपलब्ध एक अन्य 20-कोच मेंटेनेंस स्पेयर रेक को वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं के लिए तैनात किया गया है। वहीं, 16-कोच वंदे भारत के ऑगमेंटेशन के लिए नामित 20-कोच रेक को पश्चिम मध्य रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे में स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि परिचालन प्रभावित न हो।

रेलवे ने शताब्दी सेवाओं के लिए भी स्पेयर रेक की व्यवस्था की है ताकि कोहरे के कारण किसी ट्रेन के लेट होने की स्थिति में वैकल्पिक रेक उपलब्ध रहे और यात्रियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। Shatabdi Express देश की प्रमुख तेज और दिन के समय चलने वाली ट्रेनों में शामिल है।

अधिकारियों के अनुसार, कोहरे की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए विभिन्न जोनों और डिवीजनों को ट्रेनों की स्थिति का रियल-टाइम आकलन करने का निर्देश दिया गया है। नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधकों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज और मुरादाबाद के डीआरएम को भी ट्रेनों की नियमित समीक्षा कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करने को कहा गया है। रेलवे की यह कवायद आने वाले हफ्तों में यात्रियों को कोहरे के बावजूद अधिक भरोसेमंद और समयबद्ध रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

कोहरे में स्पेयर रेक क्यों तैनात किए जाते हैं? उत्तर भारत में सर्दियों में घना कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों की स्पीड सीमित करनी पड़ती है और कई ट्रेनें घंटों देर से चलती हैं। इससे चेन रिएक्शन होता है- यानी एक ट्रेन लेट होने से उसका रेक समय पर अगली सर्विस के लिए उपलब्ध नहीं होता, और पूरी टाइमटेबल प्रभावित हो जाती है।