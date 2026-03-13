Hindustan Hindi News
रेलवे ने बंद किया UTS ऐप, अब 'Rail One' से बुक होंगी जनरल व प्लैटफॉर्म टिकट; जानें नए फीचर्स

Mar 13, 2026 06:28 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए चलने वाले यूटीएस ऐप को अब रेलवे ने बंद कर दिया है। अब यह टिकट उनके नए ऐप रेल वन से ली जा सकती है। इस ऐप पर अनारक्षित टिकट के साथ ही आरक्षित टिकट और प्लैटफॉर्म टिकट लेने की भी सुविधा है।

अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए चलने वाले यूटीएस ऐप को अब रेलवे ने बंद कर दिया है। अब यह टिकट उनके नए ऐप रेल वन से ली जा सकती है। इस ऐप पर अनारक्षित टिकट के साथ ही आरक्षित टिकट और प्लैटफॉर्म टिकट लेने की भी सुविधा है।

इतना ही नहीं, रेलगाड़ियों से संबंधित जानकारी और खाने के लिए ऑर्डर देने की सुविधा भी इस ऐप के माध्यम से दी जा रही है। जानकारी के अनुसार, रेलगाड़ियों के अनारक्षित टिकट और प्लैटफॉर्म टिकट के लिए रेलवे द्वारा यूटीएस ऐप चलाया जा रहा था। इसके माध्यम से प्रतिदिन लाखों टिकट देशभर में बुक की जाती थी। इसमें आरक्षित टिकट बुक करने की सुविधा नहीं थी। इस कारण अब भारतीय रेलवे ने इस माह से इसे बंद कर दिया है और उसकी जगह कई अन्य सुविधाओं के साथ रेल वन ऐप शुरू किया है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यात्री कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ अपने मोबाइल से ही ले सकेंगे।

यात्रियों को छूट दी जा रही

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, रेल वन ऐप पर टिकट बुक करने से लेकर किसी भी ट्रेन की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा ट्रेन में वह बाहर से खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे। रेलवे से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर वह शिकायत भी कर सकेंगे। इस ऐप को बढ़ावा देने के लिए अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3 फीसदी की छूट भी यात्रियों को दी जा रही है।

ऐप का ऐसे करें इस्तेमाल

● गूगल प्ले स्टोर या ऐपल स्टोर से रेल वन ऐप डाउनलोड करें

● इस पर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के जरिये लॉगइन करें

● ऐप में मौजूद आरक्षित, अनारक्षित और प्लैटफॉर्म टिकट यहां से बुक करें

● ट्रेन, पीएनआर, कोच की जानकारी, ट्रेन की लोकेशन की जानकारी लें

● रेल मदद पर शिकायत करने और खाना ऑर्डर करने की सुविधा भी इसमें मौजूद है

ये सुविधाएं मिलेंगी

● आरक्षित और अनारक्षित और प्लैटफॉर्म टिकट बुक कर सकेंगे

● पीएनआर स्टेटस के बारे में पता चलेगा

● टिकट कन्फर्म हुआ या वेटिंग की जानकारी मिलेगी

● ट्रेन की वर्तमान स्थिति का पता चलेगा

● ट्रेन में खाना ऑर्डर कर सकेंगे

● सीट पर ही ई-कैटरिंग से खाना मंगवा सकते हैं

● सफाई, सुरक्षा या अन्य समस्या की शिकायत सीधे ऐप से कर सकते हैं

● कैंसिल टिकट का रिफंड और सभी बुकिंग की जानकारी देख सकते हैं

● कुली और टैक्सी बुकिंग की भी सुविधा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Railway News Indian Railway Indian Railway News
