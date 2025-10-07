रेलवे देने जा रहा बड़ी सौगात, यात्री बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की तारीख; कब से लागू?
रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत देने वाला फैसला लिया है। इस फैसले से उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिनका ट्रैवेल प्लान आखिरी वक्त में बदल जाता है। ऐसे यात्री कंफर्म टिकट की तारीखों में बदलाव करके यात्रा कर सकते हैं। रेलवे इसके लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। बता दें कि अभी तक कंफर्म टिकट की तारीखों में बदलाव की गुंजाइश नहीं थी। इससे यात्रियों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता था। पहले तो कंफर्म टिकट कैंसिल कराने में पैसे कट जाते थे। इसके अलावा इस बात की भी गुंजाइश बहुत कम रहती थी कि अगली तारीख का टिकट कंफर्म ही मिलेगा।
अभी तक क्या है रूल
अभी तक कंफर्म टिकटों की तारीख बदलने का नियम नहीं है। अभी के नियमों के मुताबिक जिस दिन यात्रा करनी है, उसके 48 से 12 घंटे पहले अगर टिकट रद्द कराया जाता है तो किराए की 25 फीसदी राशि कट जाती है। यह समय जैसे-जैसे कम होता जाता है, कैंसिलेशन फीस बढ़ती जाती है। अगर चार्ट तैयार हो गया है तब तो टिकट का पूरा पैसा ही कट जाता है। लेकिन रेलवे का नया नियम लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा।
क्या हो रहा है बदलाव
नए नियम लागू होने के बाद रेलवे के कंफर्म टिकटों को भी री-शिड्यूल किया जा सकेगा। एनडीटीवी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। इसे उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी यात्री को 25 अक्टूबर को यात्रा करनी है। लेकिन किसी वजह से उसे अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ती है। अब मान लीजिए उसे 30 अक्टूबर को यात्रा करनी है। इसके लिए यात्री अपने कंफर्म टिकट की तारीख में ऑनलाइन बदलाव कर सकता है। नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी।
लेकिन एक पेच है
हालांकि इसमें एक पेच भी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस डेट में यात्री को जाना है, उस डेट की कंफर्म टिकट ही उसको मिले। टिकट का कंफर्मेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि उस डेट में सीट उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा अगर बदली हुई डेट के टिकट का किराया अधिक है तो वह अतिरिक्त किराया यात्री को चुकाना पड़ेगा।