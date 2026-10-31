इन रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, बिहार के लिए खुशखबरी भी आई

छठ पूजा 2026 से पहले रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। नासिक रोड स्टेशन पर 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद रहेंगे। वहीं बिहार के 15 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया और 20 स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए जाएंगे।

छठ पूजा तक इन रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, बिहार के यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी (फाइल फोटो)

छठ पूजा और दिवाली के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिए हैं। कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद की जा रही है, ताकि यात्रियों के अलावा स्टेशन पर आने वाले लोगों की संख्या नियंत्रित रखी जा सके। इसका मकसद प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करना और भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका को रोकना है।

वहीं, बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी की है। इन जगहों पर यात्रियों को ट्रेन आने तक इंतजार करने की सुविधा मिलेगी।

किस रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट? जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहेगी। यह फैसला मध्य रेलवे के भुसावल मंडल ने लिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों को स्टेशन छोड़ने और लेने आते हैं। इससे प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट बंद करने से स्टेशन परिसर में लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस व्यवस्था में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। बुजुर्गों और मेडिकल सहायता की जरूरत वाले यात्रियों के साथ आने वाले परिजनों को जरूरत के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट दिए जाएंगे।

पुणे रेलवे स्टेशन पर भी 1 से 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री सीमित रहेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिवाली की छुट्टियों और छठ पूजा के दौरान सेंट्रल रेलवे में यात्रियों की भारी भीड़ होने की संभावना है।

ध्यान दें: अभी उपलब्ध ताजा रिपोर्ट में 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद करने की स्पष्ट पुष्टि नासिक रोड और पुणे स्टेशन के लिए है। पिछले साल दिल्ली और मुंबई समेत 15 स्टेशनों पर भी ऐसी पाबंदी लगाई गई थी। फिलहाल इन स्टेशनों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।

बिहार के 15 रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने खास तैयारी की है। बिहार के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। इन्हें 3 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। इनका मकसद यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगाने से रोकना और सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ने की व्यवस्था करना है।

इन 15 स्टेशनों में शामिल हैं: पटना जंक्शन

दानापुर

पाटलिपुत्र

राजेंद्र नगर टर्मिनल

मुजफ्फरपुर

समस्तीपुर

दरभंगा

गयाजी

हाजीपुर

सोनपुर

बरौनी

सहरसा

भागलपुर

सासाराम

किऊल इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां, पंखे, रोशनी, शुद्ध पेयजल और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और लाउडस्पीकर के जरिए ट्रेनों की जानकारी दी जाएगी।

20 स्टेशनों पर खुलेंगे अतिरिक्त टिकट काउंटर बिहार के यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर है। पूर्व मध्य रेलवे 20 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने जा रहा है। इनमें पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

इन काउंटरों पर सामान्य यानी अनारक्षित टिकट मिल सकेंगे। इसके अलावा ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इससे टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में लगने की परेशानी कम होने की उम्मीद है।

रेलवे की योजना के तहत होल्डिंग एरिया में भी टिकट और पूछताछ की सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए बार-बार मुख्य स्टेशन परिसर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पटना में 6 हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में यात्रियों की संख्या को देखते हुए अलग-अलग स्टेशनों पर अलग क्षमता निर्धारित की गई है।

रेलवे स्टेशन प्रस्तावित क्षमता पटना जंक्शन - 4,000 से 6,000

दानापुर - 3,000 से 5,000

राजेंद्र नगर टर्मिनल - 2,000 से 4,000

पाटलिपुत्र - 2,000 से 4,000

मुजफ्फरपुर - 3,000 से 4,000

दरभंगा - 2,000 से 3,000

समस्तीपुर - 1,500 से 2,000

बरौनी - 2,000 से 4,000 CCTV से होगी निगरानी, मेडिकल टीम भी रहेगी तैनात रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है। होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पाटलिपुत्र रेल परिसर में बनाए गए सेंट्रल वॉर रूम से इन 15 स्टेशनों की निगरानी की व्यवस्था होगी।

आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे मेडिकल बूथ और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अतिरिक्त जवान भी तैनात रहेंगे।

ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पर जाने की मिलेगी अनुमति रेलवे की इस पूरी व्यवस्था में सबसे अहम बदलाव यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश को नियंत्रित करना है। आमतौर पर त्योहारों के दौरान ट्रेन आने से काफी पहले ही बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। इससे प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और प्रवेश द्वारों पर दबाव बढ़ जाता है।

नई व्यवस्था में यात्रियों को पहले होल्डिंग एरिया में इंतजार करना होगा। ट्रेन के आने और प्लेटफॉर्म पर जगह उपलब्ध होने के बाद उन्हें समूहों में प्लेटफॉर्म तक भेजा जाएगा। इससे एक साथ हजारों यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।

समस्तीपुर रेल मंडल ने भी अलग से 13 स्टेशनों पर करीब 88,650 वर्गफीट में अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए करीब 50 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं। इस योजना में समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, जयनगर, रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतिया और बापूधाम मोतिहारी समेत 13 स्टेशन शामिल हैं। यहां यह व्यवस्था 16 से 25 नवंबर तक प्रभावी रखने की तैयारी है।