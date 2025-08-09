Railway passengers will get up to 20 percent discount on train tickets indian Railways made a big announcement रेल यात्री कृपया ध्यान दें! ट्रेन टिकट पर अब मिलेगी 20% तक की छूट, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, India News in Hindi - Hindustan
रेल यात्री कृपया ध्यान दें! ट्रेन टिकट पर अब मिलेगी 20% तक की छूट, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान

Indian Railways Round Trip Package: रेलवे के मुताबिक, अगर कोई यात्री एकसाथ आने-जाने का टिकट बुक कराता है तो उसे 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और टिकट की मारामारी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Sat, 9 Aug 2025 12:36 PM
Rail Reservation Discount: रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी योजना लॉन्च की है। इसके तहत उन्हें अब टिकट की बुकिंग पर 20 प्रतिशत की छूट मिल सकती है। आठ अगस्त को एक आदेश जारी करते हुए रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। इस नई योजना को 'राउंड ट्रिप पैकेज' का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक, अगर कोई यात्री एकसाथ आने-जाने का टिकट बुक कराता है तो उसे 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और टिकट की मारामारी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

रेलवे के मुताबिक, अगर कोई यात्री एक साथ आने-जाने का टिकट बुक कराता है तो उसे वापसी के टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए यात्री का नाम दोनों ही टिकट पर समान होना चाहिए। दोनों टिकट एक ही क्लास के होने चाहिए। इसकी शुरुआत 13 अक्तूबर से होगी। 1 दिसंबर तक यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

आने का टिकट: 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए होना चाहिए। जबकि वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए हो।

दोनों ही तरफ की कंफर्म टिकट पर ही यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा टिकट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसमें रिफंड की भी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ना ही ऐसे टिकटों पर कोई ऑफर मान्य होगा। आपको बता दें कि यह सुविधा देश के सभी ट्रेनों और सभी क्लास में मिलेगी। दोनों ही टिकट एक ही समय पर एक ही माध्यम से बुक कराने होंगे। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

रेल मंत्रालय ने कहा, “त्योहारों के दौरान भीड़ कम करने, टिकट बुकिंग को सुगम बनाने, यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और ट्रेनों का दोनों ओर से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ नामक एक प्रायोगिक योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।”

