रेहान वाड्रा की तस्वीरें प्रदर्शनी से क्यों हटाईं गईं? बीकानेर हाउस ने तोड़ी चुप्पी; क्या बताया

रेहान की मां और सांसद प्रियंका गांधी ने बीकानेर हाउस के इस कदम को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि आप क्या सोचते हैं? वह एक युवा लड़का है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि वे पूरे देश में युवाओं की आवाज दबा रहे हैं।

केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी में कुछ ऐसा हुआ कि उस पर सियासी कोहराम मच गया है। दरअसल, फोटो प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस प्रबंधन ने प्रदर्शनी से ठीक पहले उनकी कई तस्वीरें हटवा दीं और कहा कि वे तस्वीरें फोटो प्रदर्शनी के थीम से संबंधित नहीं थी। बीकानेर हाउस प्रशासन ने ये कार्रवाई बुधवार की शाम प्रीव्यू सेशन के बाद की, जबकि प्रदर्शनी गुरुवार (आज, 22 अक्तूबर) से शुरू होने वाली थी। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तनातनी है।

दूसरी तरफ, इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बीकानेर हाउस प्रबंधन ने कहा है कि वहाँ आयोजित होने वाली प्रदर्शनियाँ मुख्य रूप से वन्यजीव और संस्कृति पर केंद्रित थीं, जबकि रेहान वाड्रा की तस्वीरें इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती थीं। बीकानेर हाउस ने आगे कहा कि इन तस्वीरों को इसलिए हटवाया गया क्योंकि इनमें राजनीतिक संदेश थे। बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी ने गुरुवार को कहा कि कुछ तस्वीरें उसकी निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं होने के कारण उन्हें हटाने का अनुरोध किया गया था।

समिति की नीति का अनुपालन जरूरी सोसाइटी ने एक प्रेस वक्तव्य में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनी में शामिल कुछ तस्वीरें उसकी निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए कहा गया। सोसाइटी ने कहा कि बीकानेर हाउस कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए समर्पित एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान है। यहां आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों और उनसे संबंधित गतिविधियों में बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति की नीति का अनुपालन करना आवश्यक है।

कुछ तस्वीरें निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं सोसाइटी के अनुसार, रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज़ फाइनल' के एक हिस्से के रूप में प्रदर्शित कुछ तस्वीरें निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं थीं। इसलिए उन्हें हटाने का अनुरोध किया गया। हालांकि, जो तस्वीरें हालांकि सोसाइटी की नीति के अनुरूप पाई गईं, उनका प्रदर्शन जारी है। बता दें कि रेहान वाड्रा ने पहले भी कई बार बीकानेर हाउस में अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं लेकिन इस बार वाड्रा की प्रदर्शनी में राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दिखाया गया था। रेहान वाड्रा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “ये तस्वीरें दिल्ली में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों की हैं।”

रेहान की कुल 74 तस्वीरें हटाई गईं वाड्रा ने बताया कि बुधवार को बीकानेर हाउस प्रबंधन ने प्रदर्शनी में लगी 105 तस्वीरों में से 75 तस्वीरों को हटाने के लिए कहा था। इसके साथ ही यह कहा गया था कि अगर तस्वीरें नहीं हटाई गईं तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी। इनमें दो ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज) दिख रहा था। उन्होंने शुरुआत में उन दो तस्वीरों को हटाने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में रेहान ने बताया कि जब वे प्रदर्शनी स्थल से बाहर गए, तो बीकानेर हाउस के कर्मचारियों ने उन दो तस्वीरों में से एक को हटा दिया। रेहान की कुल 74 तस्वीरें प्रदर्शनी से हटाई गईं हैं। बता दें कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। राजस्थान में भाजपा सरकार है।