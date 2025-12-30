प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की हुई सगाई, कौन हैं अवीवा बेग जो बनेंगी दुल्हन

संक्षेप: रेहान ने अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों ही परिवारों को इस रिश्ते बारे में जानकारी थी और उन्होंने सहजता के साथ इसे मंजूरी दी। दिल्ली में एक बेहद निजी समारोह में सगाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है। रेहान की सगाई अवीवा बेग से हुई है, जिनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। जानकारी के अनुसार रेहान और अवीवा बीते करीब 7 सालों से रिलेशनशिप में थे और अब यह प्यार रिश्ते में बदल रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही रेहान ने अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों ही परिवारों को इस रिश्ते बारे में जानकारी थी और उन्होंने सहजता के साथ इसे मंजूरी दी। दिल्ली में एक बेहद निजी समारोह में सगाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

अवीवा बेग के इंस्टा प्रोफाइल के अनुसार वह दिल्ली में रहती हैं और पेशे से फोटोग्राफर है। उनकी खींची गई तस्वीरों के कई एग्जिबिशन भी लग चुके हैं। इसके अलावा अवीवा बेग ने एक फोटोग्राफिक स्टूडियो भी शुरू किया था। वहीं एक प्रोडक्शन कंपनी का भी वह संचालन करती हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार उनकी प्रोडक्शन कंपनी कई एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। उनके क्लाइंट्स में कई बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। रेहान और अवीवा लंबे समय से एक-दूसरे से परिचित हैं और 7 सालों से प्रेम संबंध में हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने इस रिश्ते को सहज मंजूरी दी।

तीन दिन पहले ही अवीवा ने रेहान संग शेयर की थी तस्वीर अवीवा बेग और रेहान का रिश्ता भले ही 7 साल पुराना है, लेकिन दोनों ने अपने इस संबंध को दुनिया की नजरों से दूर ही रखा है। सगाई से तीन दिन पहले ही एक तस्वीर अवीवा बेग ने रिहान के साथ शेयर की थी, जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की सगाई सोमवार को हुई है और इसमें बेहद करीबी लोग ही शामिल थे। अवीवा बेग की बात करें तो वह दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल की छात्रा रही हैं। इसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन किया है। यहां से उन्होंने मीडिया कॉम्युनिकेशन ऐंड जर्नलिज्म की डिग्री ली थी। अवीवा को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी खेलों में भी गहरी रुचि रही है और वह नेशन लेवल की फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं।