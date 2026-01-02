प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग की सगाई, शेयर की तस्वीर

संक्षेप: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके उन्होंने इसकी पुष्टि की है। रेहान और अवीवा, दोनों एक-दूसरे को बचपन से ही जानते हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। रेहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि करते हुए अपनी और अवीवा की तस्वीर शेयर की है। साथ ही, एक बचपन की भी फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों बच्चे साथ देखे जा सकते हैं। रेहान और अवीवा की सगाई होने पर मां प्रियंका ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आप दोनों को बहुत सारा प्यार।

रेहान और अवीवा की सगाई 29 दिसंबर को हुई है। रेहान ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कैप्शन में सगाई की तारीख 29.12.25 बताई है और हार्ट व रिंग भी बनाया है। वहीं, प्रियंका गांधी ने तस्वीर को शेयर करके बधाई देते हुए कहा, ''आप दोनों को बहुत सारा प्यार। आप हमेशा एक-दूसरे से प्यार और सम्मान करें, और जैसे आप 3 साल की उम्र से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, वैसे ही हमेशा रहें!!''

सूत्रों के अनुसार, रेहान और अवीवा पिछले सात सालों से रिलेशनशिप में थे। आने वाले कुछ महीनों में शादी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, अभी शादी की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनके पिता इमरान बेग बड़े बिजनेसमैन में शुमार हैं। वहीं, उनकी मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं। नंदिता और प्रियंका गांधी भी सालों से एक-दूसरे को जानते हैं।