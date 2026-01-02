Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRaihan Vadra Announces Engagement With Avia Baig Priyanka Gandhi Shares Photo
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग की सगाई, शेयर की तस्वीर

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग की सगाई, शेयर की तस्वीर

संक्षेप:

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके उन्होंने इसकी पुष्टि की है। रेहान और अवीवा, दोनों एक-दूसरे को बचपन से ही जानते हैं।

Jan 02, 2026 10:15 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है। रेहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि करते हुए अपनी और अवीवा की तस्वीर शेयर की है। साथ ही, एक बचपन की भी फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों बच्चे साथ देखे जा सकते हैं। रेहान और अवीवा की सगाई होने पर मां प्रियंका ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आप दोनों को बहुत सारा प्यार।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेहान और अवीवा की सगाई 29 दिसंबर को हुई है। रेहान ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कैप्शन में सगाई की तारीख 29.12.25 बताई है और हार्ट व रिंग भी बनाया है। वहीं, प्रियंका गांधी ने तस्वीर को शेयर करके बधाई देते हुए कहा, ''आप दोनों को बहुत सारा प्यार। आप हमेशा एक-दूसरे से प्यार और सम्मान करें, और जैसे आप 3 साल की उम्र से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, वैसे ही हमेशा रहें!!''

सूत्रों के अनुसार, रेहान और अवीवा पिछले सात सालों से रिलेशनशिप में थे। आने वाले कुछ महीनों में शादी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, अभी शादी की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनके पिता इमरान बेग बड़े बिजनेसमैन में शुमार हैं। वहीं, उनकी मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं। नंदिता और प्रियंका गांधी भी सालों से एक-दूसरे को जानते हैं।

अवीवा ने की है पत्रकारिता की पढ़ाई

दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने वाली अवीवा बेग ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। उन्होंने मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स किया है। वह भी रेहान की तरह फोटोग्राफर भी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Aviva Baig Raihan Vadra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।