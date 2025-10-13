Hindustan Hindi News
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर छापेमारी, पुलिस ने बताया क्या मिला

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और हुर्रियत कांफ्रेंस से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में पूर्व अलगाववादी नेता अशरफ सेहराई का आवास भी शामिल था।

Deepak वार्ता, श्रीनगरMon, 13 Oct 2025 09:06 PM
जम्मू -कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और हुर्रियत कांफ्रेंस से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में पूर्व अलगाववादी नेता अशरफ सेहराई का आवास भी शामिल था। अलगाववादी नेता की 2021 में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई।

एनआईए की हिरासत में
पुलिस ने बताया कि बटमालू के काशी मोहल्ला निवासी मुश्ताक अहमद भट उर्फ गोगा साहिब उर्फ मुश्ताकुल इस्लाम, बागट के दिवंगत अशरफ सेहराई, रैनावारी कलवाल मोहल्ले के मेहराजुद्दीन कलवाल उर्फ राज कलवाल के ठिकानों पर छापामारी की गई है। ये फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। इनके अलावा गुलशन नगर के नौगाम निवासी जमीर अहमद के आवास पर भी छापेमारी की गई।

पुलिस ने बताया क्या है उद्देश्य
पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों से जुड़े साहित्य और तस्वीरों सहित विभिन्न सामग्री जब्त की गईं। इन अभियानों का उद्देश्य घाटी में आतंक और अलगाववादी तंत्र को खत्म करना है और इसके समर्थक ढांचों और नेटवर्क को निशाना बनाना है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि वह सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों तथा समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी।