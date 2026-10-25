3 राज्यों में 38 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, 18 गिरफ्तार; करोड़ों की संपत्ति जब्त
अमित शाह ने कहा यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2029 तक नशीले पदार्थों के हर नेटवर्क को खत्म करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। भारत तब तक प्रहार करता रहेगा जब तक कि नशीले पदार्थों के इन गिरोहों के ताबूत में आखिरी कील नहीं ठोक दी जाती।
केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए नशीले पदार्थों के खिलाफ एक जोरदार प्रहार किया है। केंद्रीय एजेंसियों ने 23 अक्टूबर को असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर एक साथ छापेमारी की और एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के गिरोह को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता चला। इसके साथ ही 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए। इस दौरान 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। सरकार के इस बड़े ऑपरेशन की जानकारी खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी है।
शाह ने ट्वीट कर कहा, 'इस ऑपरेशन के दौरान 500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद बरामद हुए। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह नेटवर्क 'डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर' के जरिए भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से नशीले पदार्थों की तस्करी करता था।'
अमित शाह ने कहा यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2029 तक नशीले पदार्थों के हर नेटवर्क को खत्म करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। भारत तब तक प्रहार करता रहेगा जब तक कि नशीले पदार्थों के इन गिरोहों के ताबूत में आखिरी कील नहीं ठोक दी जाती।
35 करोड़ लोगों तक पहुंचा नशा मुक्त भारत अभियान
नशा मुक्त भारत अभियान अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है, जिनमें 13.94 करोड़ युवा और 10.86 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बीते गुरुवार को यह जानकारी दी थी। मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान में देश भर के 32 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान भी जुड़े हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जो शुरुआत में 272 संवेदनशील जिलों तक सीमित था लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में हो गया है।
नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने विश्वास जताया था कि देश 31 दिसंबर, 2029 तक मादक पदार्थों के कारोबार को पूरी तरह खत्म कर देगा।
इसने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों, शैक्षणिक गतिविधियों और सरकारी विभागों तथा नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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