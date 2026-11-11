'राहुल-प्रियंका का अपहरण हो सकता है', 1984 में सोनिया गांधी को था किस बात का डर?

देश की खुफिया एजेंसी 'रॉ' के संस्थापक और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा सलाहकार आर.एन. काओ ने सीधे रिपोर्ट दी थी कि आवासीय बोर्डिंग स्कूलों में राहुल और प्रियंका की सुरक्षा करना अब संभव नहीं है।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस खौफनाक दौर का ब्योरा देते हुए अपनी किताब में लिखा।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में 1984 के दौर से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज खुलासा किया है। सोनिया गांधी के अनुसार, जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाए गए 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के ठीक बाद खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि आतंकवादी उनके बच्चों- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अपहरण कर सकते हैं।

इस गंभीर खतरे के अलर्ट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर राहुल और प्रियंका को उनके बोर्डिंग स्कूलों से शैक्षणिक सत्र के बीच में ही रातों-रात निकालकर दिल्ली वापस बुलाना पड़ा था।

'रॉ' संस्थापक आर.एन. काओ ने दी थी खतरे की चेतावनी सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस खौफनाक दौर का ब्योरा देते हुए लिखा।

देश की खुफिया एजेंसी 'रॉ' के संस्थापक और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा सलाहकार आर.एन. काओ ने सीधे रिपोर्ट दी थी कि आवासीय बोर्डिंग स्कूलों में राहुल और प्रियंका की सुरक्षा करना अब संभव नहीं है।

एक शाम रात के खाने के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को अपने स्टडी रूम में बुलाया और बेहद गंभीर लहजे में कहा, "मिस्टर काओ ने मुझे बताया है कि बच्चों के अपहरण की योजना की रिपोर्ट मिली है। उन्हें स्कूलों में सुरक्षित रखना अब मुमकिन नहीं है, हमें उन्हें तुरंत घर वापस लाना होगा।"

सोनिया गांधी ने लिखा कि इस खबर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था और वे अपने कमरे में जाकर रोने लगी थीं। वहीं राजीव गांधी को यह चिंता भी थी कि अगर बच्चों का अपहरण होता है तो प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर देश की सुरक्षा से समझौता कराने की कोशिश की जाएगी।

बोर्डिंग स्कूल से अचानक वापसी और सुरक्षा कारणों से दिल्ली में दाखिला राहुल गांधी का बोर्डिंग स्कूल एक विशाल परिसर में फैला था, जहां की बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, जबकि प्रियंका गांधी का स्कूल छोटे-छोटे हिस्सों में बंटा था, जहां उन्हें रोज सडकों को पार करके जाना पड़ता था।

दोनों बच्चे अपने-अपने बोर्डिंग स्कूलों में ढल चुके थे और आनंद ले रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अचानक बीच सत्र में ही वापस दिल्ली बुलाना पड़ा।

इंदिरा गांधी ने अपने अकबर रोड स्थित आवास पर बच्चों को शाम के समय सिख सुरक्षाकर्मियों के पास खेलने जाने से मना कर दिया था। हालांकि, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से सिख अंगरक्षकों को हटाने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वे इसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ मानती थीं।

सोनिया गांधी ने लिखा कि सुरक्षा कारणों से दिल्ली के स्कूलों में भी बच्चों का दाखिला काफी मुश्किल से हुआ, लेकिन कम से कम वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित थे। यह कदम उठाने के बाद बच्चों को अपनी दादी (इंदिरा गांधी) के साथ उनके जीवन के अंतिम 2 महीने बिताने का मौका मिला।