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पुलिस को फिर सरप्राइज; कल संसद तक मार्च, आज PM आवास पर कांग्रेसी; राहुल-प्रियंका भी कूदे

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Congress PM Residence Protest: कांग्रेस के नेता मंगलवार को पुलिस को सरप्राइज देकर पीएम आवास तक पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर संसद मार्च सच में संसद तक पहुंच गया था।

पुलिस को फिर सरप्राइज; कल संसद तक मार्च, आज PM आवास पर कांग्रेसी; राहुल-प्रियंका भी कूदे

Congress PM Residence Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे पेपर लीक विरोधी आंदोलन के दौरान भारी सुरक्षा इंतजाम के बावजूद दिल्ली पुलिस को लगातार दूसरे दिन भी सरप्राइज मिल गया। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च संसद भवन के पास तक पहुंच गया था तो मंगलवार को कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक पहुंच गए और फिर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के नेताओं ने पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और छात्रों के लिए न्याय के नारे लगाए। लगभग तीन घंटे बाद पीएम आवास का गेट खाली करवाना शुरू हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हटा दिया है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में इस मसले पर ही चर्चा का प्रस्ताव लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को धरना स्थल पर भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा कि वह सिर्फ बहस नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्र-छात्राओं के लिए न्याय चाहती है। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल अपनी ही बात से पलट गए हैं और अब बहस के बदले मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीट से जुड़े आंदोलन पर सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है।

पहली बार PM आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल और प्रियंका गांधी, खरगे के घर से पैदल चलकर पहुंचे

इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर जुटे कांग्रेस के नेता पैदल ही पीएम आवास तक पहुंच गए थे। खरगे के सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग से पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग नजदीक है। कांग्रेसियों ने पुलिस इंतजाम को सरप्राइज पैदल मार्च से संभलने का मौका नहीं दिया और पीएम हाउस तक पहुंचने में सफल रहे। पुलिस ने उसी समय चरणजीत सिंह चन्नी समेत बहुत नेताओं को हिरासत में ले लिया था, लेकिन कांग्रेसियों की संख्या ज्यादा रहने की वजह से खरगे, राहुल, प्रियंका समेत कई नेता धरना पर कुछ देर बैठने में कायमाब हो गए। कांग्रेस के सरप्राइज प्रदर्शन को पीएम आवास की सुरक्षा में एक गंभीर चूक माना जा रहा है। सरकार ने इसे स्थापित राजनीतिक परंपराओं के गंभीर उल्लंघन के तौर पर लिया है।

पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर संसद में चर्चा; कांग्रेस ने सरकार से बहस के प्रस्ताव को ठुकराया

कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर रात भर धरना देने का मन बना रखा था, लेकिन पुलिस ने जगह को खाली करवा लिया है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस की तैयारियों का संकेत देते हुए कहा था कि यह धरना रात भर चलेगा। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके छात्र-छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए देश के लोगों से प्रधानमंत्री आवास पर कांग्रेस के धरना में शामिल होने की खुली अपील कर दी थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पार्टी के नेता फिर वहां जाकर बैठेंगे।

दिल्ली में जारी है हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव को किया डिटेन

सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर जंतर-मंतर पर जुटे हजारों स्टूडेंट्स ने पुलिस की तगड़ी व्यवस्था के बीच संसद भवन के ठीक सामने वाले गोलंबर तक पहुंचने में कामयाबी पाई थी। वहां आंसू गैस और लाठी का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा गया। मार्च को लेकर पुलिस की व्यापक तैयारियां जंतर-मंतर से संसद भवन तक जाने वाली सीधी सड़कों पर केंद्रित रही, जिस वजह से आंदोलनकारी उन रास्तों से संसद के पास तक पहुंच गए, जिन सड़कों पर अपेक्षाकृत कम तैयारी थी। लेकिन, जब पुलिस को लोगों के दूसरी सड़कों से संसद तक पहुंचकर सरप्राइज देने का अंदेशा हो गया तो उन रास्तों को भी सख्ती दिखाकर बंद कर दिया गया।

अब मार्च नहीं करेंगे ‘कॉकरोच’, नहीं तो फिर पीटेगी पुलिस; अभिजीत का ऐलान

सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की थी। जंतर-मंतर पर सरकार से उस वार्ता में अपडेट का इंतजार हो रहा है। कल रात जंतर-मंतर का मंच पुलिस ने हटा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने देर रात उसे फिर भर दिया है। पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने पुलिस एक्शन की आशंका को देखते हुए फिर से संसद मार्च करने से मना कर दिया है, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर 24 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को सफदरजंग से मेदांता अस्पताल ले जाने की मंजूरी दे दी है।

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लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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