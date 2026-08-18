पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं; बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी।'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को लेकर निशाना साधा है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, ‘मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर, शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चलीं, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए? मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं। हजारों वीडियो देश ने देखे हैं।’
राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा, 'पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें न अपनी गती दिखती है और दिखने पर मानते नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए। उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी।’
आखिर किरेन रिजिजू ने क्या कहा
दरअसल, दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसी एक व्यक्ति को भी गंभीर चोट नहीं लगी और न ही किसी की हड्डी टूटी। उन्होंने कहा कि हजारों लोग आंदोलन में शामिल हुए थे और छात्रों के नाम पर कई आपराधिक तत्व भी इसमें शामिल हो गए थे। रिजिजू के मुताबिक, आम आदमी पार्टी, डफली बजाने वाले प्रदर्शनकारियों, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी से जुड़े कई लोग भी आंदोलन में शामिल होकर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे, इसके बावजूद किसी की जान नहीं गई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह का आंदोलन हुआ होता, तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती थी।
किरेन रिजिजू ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने एक बार भी लाठी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को केवल उस समय रोका गया, जब वे जबरन संसद की ओर बढ़ने लगे। उनके अनुसार, पूरे आंदोलन के दौरान कोई मौत नहीं हुई और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के दौर में प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी में हजारों लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस आंदोलन को दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने बिना किसी गंभीर जनहानि के संभाला।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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