1,600 करोड़ रुपए अन्याय है; राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत, पंजाब के लिए क्या डिमांड?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि पंजाब से बाढ़ से भीषण तबाही मची है। राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब को जो राहत पैकेज मिला है, वह पर्याप्त नहीं है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ में मची तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लिखे इस सार्वजनिक खत में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 1,600 करोड़ रुपए का शुरुआती राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी का हलवा देते हुए राहत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

राहुल गांधी ने खत में लिखा, "केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपए की शुरुआती राहत पंजाब के लोगों के साथ घोर अन्याय है। अनुमान है कि राज्य को कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।" उन्होंने आगे लिखा, "इस संकट के समय में साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करे और एक व्यापक राहत पैकेज दे।" बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने भी केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की थी।

4 लाख एकड़ से ज्यादा धान की फसल बर्बाद राहुल गांधी ने इससे पहले खत में पंजाब की स्थिति को भी बयां किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विनाशकारी बाढ़ ने पंजाब को तबाह कर दिया है और उन्होंने स्वयं इस भयावह तबाही को देखा है। गांधी ने कहा कि बाढ़ में 4 लाख एकड़ से ज्यादा धान की फसल नष्ट हो गई है और 10 लाख से ज्यादा जानवर मारे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग, जिनमें से ज़्यादातर हाशिए पर पड़े समुदायों से हैं, अपने घर खो चुके हैं। उन्होंने लिखा, “बाढ़ की वजह से यहां कुछ समय तक खेती करना भी मुश्किल होगा। अब भी हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है और कई गांव भी कटे हुए हैं।”