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'शिक्षा मंत्री को हटाना ही होगा', अब घायल छात्राओं को लेकर आए राहुल गांधी; बड़े आरोप

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक दिन पहले 24 जुलाई को कल राहुल ने अपने आवास 10 जनपथ पर 20 जुलाई को घायल हुए एक छात्र (साहिल) के साथ मीडिया को संबोधित किया। छात्र को पेलेट गन से गंभीर चोटें आई थीं। इस बार छात्राओं को लेकर आए।

नीट पेपर लीक और 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर देश में सियासी उबाल जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखी हमला बोला है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी उन छात्रों को अपने साथ लेकर आए जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ अनशन रखा था। इस दौरान उन्होंने फिर एक बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदलने से काम नहीं चलेगा। उन्हें हटाना ही होगा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "...छात्रों की तीन मांगें हैं और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता... पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, क्योंकि वे भ्रष्ट और अयोग्य हैं और अपने काम के लिए सही नहीं हैं... मोदी जी की कैबिनेट में ऐसी चर्चा चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाए। भारत के छात्रों को यह मंजूर नहीं है। यह किसी को भी मंजूर नहीं है। इसकी वजह यह है कि प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी निशानी हैं। वे इस देश की सबसे कीमती चीज - यानी हमारे छात्रों और उनके भविष्य - को बर्बाद करने के प्रतीक हैं। इसलिए, धर्मेंद्र प्रधान को इधर-उधर करने, पीछे या आगे करने जैसी कोई बात नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा।"

राहुल गांधी ने आगे कहा, "दूसरी बात... यह युवती घायल है। कल मैंने आपको एक युवक दिखाया था जिसकी आंख में गोली लगी थी, और ऐसे हजारों युवा हैं जिनके पैर और सिर लाठीचार्ज में टूट गए हैं और जिनके शरीर में छर्रे लगे हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है - चाहे वे इसे आयोजित करने वाले हों या इसे अंजाम देने वाले - उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम के मुखिया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों और देश के भविष्य के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए..."

नरेंद्र मोदी भारत का अतीत हैं- राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "यह वही सिस्टम है जो उन पर (छात्रों और युवाओं पर) हमला कर रहा है। मैंने उनसे अंदर यही बात कही। मैंने कहा, चिंता मत करो। घबराओ मत। भारत सरकार की पूरी ताकत, सरकार का हर एक व्यक्ति भी आपको वहां से (प्रदर्शन स्थल से) नहीं हटा सकता। उन्हें (सरकार को) जो करना है, करने दें। अगर वे रोकना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं... हम पीछे नहीं हटेंगे... वे भारत का भविष्य हैं। कोई उनसे लड़ नहीं सकता। नरेंद्र मोदी भारत का अतीत हैं; अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता।"

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25 जुलाई: क्या है आज का अपडेट?

छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और पूरा INDIA गठबंधन सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में है। पिछले तीन दिनों से लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।

20 जुलाई का CJP प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज

इस पूरे विवाद ने तब और उग्र रूप ले लिया जब 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में छात्रों ने 'चलो संसद' मार्च निकाला था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कथित तौर पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया। इस झड़प में 100 से अधिक छात्र और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। CJP एक युवा-नेतृत्व वाला स्वतंत्र संगठन है, जिसने पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी के खिलाफ देशभर के छात्रों को एकजुट किया है।

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पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी का एक्शन

इससे पहले 22 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला और आंकड़े देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में देश में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिससे लगभग 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी के आवास के बाहर समानांतर धरना भी दिया था जहां उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगें रखीं: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई, और पीएम मोदी द्वारा छात्रों से माफी।

23 जुलाई को राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के सांसदों ने नीट विवाद और प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने या घायल हुए छात्रों के समर्थन में दिल्ली के गांधी स्मृति (तीस जनवरी मार्ग) पर कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

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एक दिन पहले 24 जुलाई को कल राहुल ने अपने आवास 10 जनपथ पर 20 जुलाई को घायल हुए एक छात्र (साहिल) के साथ मीडिया को संबोधित किया। छात्र को पेलेट गन से गंभीर चोटें आई थीं। राहुल ने मीडिया को घाव दिखाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को "अपराधी शिक्षा मंत्री" करार दिया और कहा कि उनके रहते शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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