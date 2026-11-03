राहुल गांधी बनेंगे पीएम और अमित शाह जाएंगे तिहाड़ जेल, इस नेता ने कह दी बड़ी बात
संजय राउत ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बयान में संजय राउत ने गृहमंत्री अमित शाह को भी निशाना बनाया है।
संजय राउत ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बयान में संजय राउत ने गृहमंत्री अमित शाह को भी निशाना बनाया है। राउत ने कहा कि अमित शाह तिहाड़ जेल जाएंगे। बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने सत्ता में बदलाव को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उस वक्त राउत ने अल्बानिया का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां पर जनता ने सुप्रीम कोर्ट में आग दी। लोग बेरोजगारी, महंगाई और अन्य परेशानियों से तंग आ गए हैं। इसके बाद राउत ने कहा था कि भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए।
हालांकि बाद में शिवसेना यूबीटी की ही एक अन्य नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत के बयान को गलत बता दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी होगा शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतंत्र के जरिए होगा। बाद में एक पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया कि क्या संजय राउत उन्हें पार्टी में परेशान करते हैं। तब उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया था और कहा था कि यह सवाल आपको संजय राउत से ही पूछना चाहिए।
एक अन्य बयान में शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निर्देशों पर काम कर रहे हैं और अंततः भगवा पार्टी में शामिल हो जाएंगे। संवाददाताओं से बातचीत में राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि राकांपा अब अजित पवार की पार्टी नहीं रह गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली राकांपा उसके संस्थापक शरद पवार की है।
राउत ने यह बयान रविवार देर रात दिल्ली में राकांपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक के बाद दिया। इस बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की।
इस बैठक में राकांपा प्रमुख और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तथा उनके बेटों पार्थ और जय के शामिल नहीं होने के कारण पार्टी में अंदरूनी मतभेद की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि, राकांपा ने सोमवार को पार्टी में किसी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए बैठक को नियमित बताया।
राउत ने टिप्पणी की कि अजित पवार की जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद राकांपा अनाथ हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार के गुट के सांसद और विधायक भाजपा के निर्देशों पर काम कर रहे हैं और अंततः पार्टी में शामिल हो जाएंगे।
शरद पवार द्वारा 1999 में स्थापित राकांपा में जुलाई 2023 में उस समय विभाजन हो गया था, जब अजित पवार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। उस समय उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर भी अजित पवार उपमुख्यमंत्री बने रहे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।