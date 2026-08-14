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राहुल गांधी, आप कब बड़े होंगे? PM मोदी का मजाक उड़ाने पर भड़की भाजपा, कांग्रेस को खूब सुनाया

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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अपने तर्क को साबित करने के लिए उन्होंने मंच पर ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ गले मिलकर सभा को दिखाया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर हमला बोलते हुए उन्हें जोकरों का समूह कह दिया।

राहुल गांधी, आप कब बड़े होंगे? PM मोदी का मजाक उड़ाने पर भड़की भाजपा, कांग्रेस को खूब सुनाया
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष किया था। (तस्वीर- ANI)

Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने को लेकर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने राहुल गांधी की भाषा को असभ्य, अशिष्ट और अमर्यादित करार देते हुए आरोप लगाया कि वे विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की गरिमा को लगातार गिरा रहे हैं।

आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति केवल विदेशी नेताओं से गले मिलने तक सीमित है। अपने तर्क को साबित करने के लिए उन्होंने मंच पर ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ गले मिलकर सभा को दिखाया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर हमला बोलते हुए उन्हें जोकरों का समूह कह दिया।

शिक्षा मंत्री ने राहुल को दी नसीहत

राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उन्हें परिपक्व होने की सलाह दी। प्रहलाद जोशी ने कहा, “राहुल गांधी, आप कब बड़े होंगे? देश चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की आवश्यकता होती है, न कि नौटंकी की। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को जोकर कहना यह दर्शाता है कि आप नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक नहीं हैं।”

ये भी पढ़ें:कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से गले मिले राहुल गांधी, मेलोनी का क्यों हुआ जिक्र?

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता द्वारा चुने गए नेता हैं। वे राहुल गांधी की तरह किसी राजवंश या परिवारवाद की देन नहीं हैं। राहुल गांधी जिस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनकी हताशा और बौखलाहट का नतीजा है। प्रधानमंत्री का अपमान वास्तव में देश की उस जनता का अपमान है, जिसने उन्हें चुना है।

राहुल के मंच पर मेलोनी का जिक्र

राहुल गांधी जब कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भाजपा और आरएसएस पर हमला बोल रहे थे उस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र कर इस विवाद को और हवा दे दी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री को लेकर की गई अश्लील और भद्दी टिप्पणियां बेहद शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बहस में यह गिरावट का एक नया निचला स्तर है। वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से परेशान दिख रहे हैं और उनके आचरण ने सभ्यता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि देश को एक ऐसे विपक्ष के नेता की जरूरत है जो रचनात्मक भूमिका निभाए, न कि ऐसे नेता की जो सोशल मीडिया पर मीम्स और रील्स बनाने के लिए सस्ती बयानबाजी करे। उनका कहना था कि राहुल गांधी का यह रवैया एक जिम्मेदार नेता के विपरीत है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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