सिद्धू मूसेवाला की रक्षा करना चाहते थे राहुल गांधी, पंजाबी सिंगर के साथ पहली मुलाकात को किया याद

पंजाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला को याद किया। राहुल ने बताया कि जब वह पहली बार उनसे मिले थे, तो उन्होंने टैटू बनवाए हुए थे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पहली ही मीटिंग के दौरान उसको सुरक्षा देने की बात मन में आई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को याद किया है। संगरूर में एक रैली को दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने सिद्दू मूसेवाला के पिता को स्टेट पर आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाबी सिंगर के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मूसेवाला एक ऊर्जावान युवा था। पहली मुलाकात के दौरान ही उन्हें यह महसूस हुआ कि उसकी सुरक्षा की जाना चाहिए, क्योंकि वह एक खतरनाक जगह आ रहे हैं। राहुल ने यहां साफ किया कि उनका सुरक्षा देने का मतलब शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक सुरक्षा है।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 'इंसाफ रैली' करने पहुंचे राहुल गांधी ने सिद्दू मूसेवाला को एक ऊर्जावान युवा करार दिया। उन्होंने सिद्दू के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले की अपनी मुलाकात का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि इस मुलाकात के पहले उन्होंने कभी सिद्दू मूसेवाला के गाने नहीं सुने थे और न ही उनकी आवाज सुनी थी। हालांकि, राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि जब वह (सिद्दू) कमरे के अंदर आया तो उन्होंने उसे पार्टी में शामिल करने का फैसला किया। राहुल ने कहा, “वह एक प्रभावशाली युवा थे। वह शरीर पर टैटू बनवाए हुए कमरे में आए थे। उस समय मैंने उनके गाने या उनकी आवाज नहीं सुनी थी। जब मैंने उसका गाना 295 सुना, तब जाना कि पंजाब का एक बेहतरीन म्यूजिशियन राजनीति में आ रहा है। वो पंजाब के लिए बड़े काम कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर पंजाब की आवाज थी, जिसे वो अपने गानों के जरिए दुनिया के सामने रखता था।”

बता दें, दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पंजाबी सिंगर पर भरोसा जताते हुए उन्हें मनसा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, सिद्दू यह चुनाव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉ. विजय सिंगला से हार गए थे।

सिद्दू को देखते ही उन्हें सुरक्षा देने का मन हुआ- राहुल गांधी सिद्दू मूसेवाला से हुई मुलाकात के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मूसेवाला से मिलने के बाद उन्हें लगा कि वह (सिद्धू) एक खतरनाक जगह (राजनीति) में आ रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है और न ही किसी ने उन्हें इस बारे में बताया है। ऐसे में राहुल ने बताया कि मूसेवाला को देखते ही सुरक्षित रखने का विचार आया। अपनी बात का मतलब समझाते हुए राहुल ने कहा कि वह शारीरिक सुरक्षा की नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते थे। क्योंकि वह युवा थे और राजनीतिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे।

बता दें, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले भी सिद्दू मूसेवाला के कई गाने वायरल हो चुके थे। इन गानों में उनके ऊपर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सिद्दू मूसेवाला ने अपना सिंगर करियर फिर से पकड़ा। लेकिन वह एक साथ कई जगह पर विवादित स्थिति में थी।

राहुल गांधी ने उठाई सिद्धू की सिक्योरिटी हटाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटाए जाने पर भी अपना गुस्सा जताया। उन्होंने कहा चुनाव के बाद सिद्दधू को धमकियां मिलने लगीं। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने उसकी सिक्योरिटी हटा दी। और कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, वो पंजाब में फैशन बन चुका है। जिस सोच ने सिद्धू मूसेवाला को मार डाला, वही सोच आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है।