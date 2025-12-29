Hindustan Hindi News
India News Rahul Gandhi vs Priyanka in congress BJP Big claim says Family have no trust
कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका, परिवार को भी नहीं है भरोसा; भाजपा का बड़ा दावा

कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका, परिवार को भी नहीं है भरोसा; भाजपा का बड़ा दावा

संक्षेप:

भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है। इसमें एक प्रियंका गांधी वाड्रा का गुट है और दूसरा उनके भाई राहुल गांधी का है। इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य विपक्षी दल के भीतर राहुल गांधी की जगह किसी और को लाने की मांग तेजी से बढ़ रही है।

Dec 29, 2025 08:30 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है। इसमें एक प्रियंका गांधी वाड्रा का गुट है और दूसरा उनके भाई राहुल गांधी का है। इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य विपक्षी दल के भीतर राहुल गांधी की जगह किसी और को लाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। भाजपा के इस दावे पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा ने हाल ही में आरोप लगाया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल विदेशी सरजमीं पर भारत के खिलाफ बोलते हैं। राहुल देश को बदनाम करते हैं क्योंकि वह इस तथ्य से घबराए हुए हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी और यहां तक ​​कि परिवार के सदस्य भी उन पर अविश्वास दिखा रहे हैं।

क्या बोले भाजपा प्रवक्ता
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। पहले हम ऐसा कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में देखते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राहुल गांधी की कांग्रेस बनाम प्रियंका की कांग्रेस की लड़ाई है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में फूट तब खुलकर सामने आई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहले इमरान मसूद, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य नेताओं जैसे प्रियंका के खेमे वाले लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने वाले दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद कांग्रेस अब और भी ज्यादा ‘टुकड़े-टुकड़े’ के मूड में आ गई है।

दोनों खेमों के नेताओं के बताए नाम
भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खेमे में शामिल कांग्रेस के नेता जैसे मणिकम टैगोर और रेवंत रेड्डी, दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं। वे आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं और उसे अपशब्द कह रहे हैं जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सिंह के समर्थन में कहा कि दिग्विजय सिंह शत प्रतिशत सही हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस में कोई मिशन और विजन नहीं है। पार्टी में सिर्फ भ्रम और फूट है। कांग्रेस आज दो हिस्सों में बंट गई है। रेवंत रेड्डी और अन्य राहुल गांधी के खेमे में हैं, जबकि दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और अन्य नेता प्रियंका गांधी के खेमे में हैं।

राहुल को गंभीरता से नहीं लेते
पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में एक बड़ी लॉबी है जो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वे कह रहे हैं ‘राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, किसी को भी लाओ और कांग्रेस बचाओ। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने गत शनिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरएसएस-भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करते हुए नरेन्द्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की और कहा कि कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि, उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि वह आरएसएस तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी हैं और उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
