कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका, परिवार को भी नहीं है भरोसा; भाजपा का बड़ा दावा

संक्षेप: भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है। इसमें एक प्रियंका गांधी वाड्रा का गुट है और दूसरा उनके भाई राहुल गांधी का है। इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य विपक्षी दल के भीतर राहुल गांधी की जगह किसी और को लाने की मांग तेजी से बढ़ रही है।

भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है। इसमें एक प्रियंका गांधी वाड्रा का गुट है और दूसरा उनके भाई राहुल गांधी का है। इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य विपक्षी दल के भीतर राहुल गांधी की जगह किसी और को लाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। भाजपा के इस दावे पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा ने हाल ही में आरोप लगाया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल विदेशी सरजमीं पर भारत के खिलाफ बोलते हैं। राहुल देश को बदनाम करते हैं क्योंकि वह इस तथ्य से घबराए हुए हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी और यहां तक ​​कि परिवार के सदस्य भी उन पर अविश्वास दिखा रहे हैं।

क्या बोले भाजपा प्रवक्ता

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। पहले हम ऐसा कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में देखते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राहुल गांधी की कांग्रेस बनाम प्रियंका की कांग्रेस की लड़ाई है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में फूट तब खुलकर सामने आई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहले इमरान मसूद, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य नेताओं जैसे प्रियंका के खेमे वाले लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने वाले दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद कांग्रेस अब और भी ज्यादा ‘टुकड़े-टुकड़े’ के मूड में आ गई है।

दोनों खेमों के नेताओं के बताए नाम

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खेमे में शामिल कांग्रेस के नेता जैसे मणिकम टैगोर और रेवंत रेड्डी, दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं। वे आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं और उसे अपशब्द कह रहे हैं जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सिंह के समर्थन में कहा कि दिग्विजय सिंह शत प्रतिशत सही हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस में कोई मिशन और विजन नहीं है। पार्टी में सिर्फ भ्रम और फूट है। कांग्रेस आज दो हिस्सों में बंट गई है। रेवंत रेड्डी और अन्य राहुल गांधी के खेमे में हैं, जबकि दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और अन्य नेता प्रियंका गांधी के खेमे में हैं।