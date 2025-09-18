राहुल गांधी के आरोप के बाद बड़ा सवाल- पड़ोसी वोटर लिस्ट से आपका नाम हटवा सकता है? जानें

चुनाव आयोग की 2018 की नियमावली के अनुसार, बीएलओ को अपने क्षेत्र के गांवों का नियमित दौरा करना चाहिए और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से बुजुर्गों और जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत कर मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाताओं की पहचान करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर विवाद जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचाने' का आरोप लगाया। जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और निराधार बताया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 2023 में अलंद में मतदाता सूची से नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास हुए थे, जिनकी जांच के लिए FIR दर्ज की गई थी।

क्या है पूरा मामला दरअसल, 2023 में अलंद से ऐसे मामले सामने आए थे। उस समय एक मतदाता ने दावा किया था कि उसकी बहन, जो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) है, को फॉर्म 7 के जरिए उसके परिवार के कई सदस्यों के नाम हटाने के आवेदन मिले थे। ये आवेदन इस आधार पर थे कि वे कथित तौर पर बाहर चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उस समय कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था और अलंद सहित अन्य सीटों के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने की बात कही थी। पुलिस में भी मामला दर्ज हुआ था।

राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से किसी का वोट नहीं हटा सकता। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नाम नहीं हटाया जा सकता। नियमों के अनुसार, बीएलओ किसी मतदाता की मृत्यु या स्थानांतरण के आधार पर नाम हटाने का आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके लिए सत्यापन अनिवार्य है।

बूथ लेवल ऑफिसर कौन होता है? बूथ लेवल ऑफिसर आमतौर पर स्थानीय सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, या सरकारी स्कूल शिक्षक होता है, जो उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड मतदाता होता है और वहां के निवासियों से परिचित होता है। बीएलओ, चुनाव आयोग के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में मतदाता सूची को अपडेट करने में मदद करता है।

चुनाव आयोग की नियमावली क्या कहती है? चुनाव आयोग की 2018 की नियमावली के अनुसार, बीएलओ को अपने क्षेत्र के गांवों का नियमित दौरा करना चाहिए और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से बुजुर्गों और जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत कर मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाताओं की पहचान करनी चाहिए।

