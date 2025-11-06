Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul gandhi vote chori claim turned out to be false people whose names he mentioned exposed his lie
झूठा निकला राहुल का 'वोट चोरी' दावा, जिन नामों पर उठाए थे उन्होंने ही खोली पोल

झूठा निकला राहुल का 'वोट चोरी' दावा, जिन नामों पर उठाए थे उन्होंने ही खोली पोल

संक्षेप: यहां के निवासी किश्नी देवी और उनके बेटे पवन ने बताया कि पहले यह पूरी जमीन खेती के काम आती थी, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ-साथ कई घर बन गए। इसलिए सबके वोटर कार्ड में वही पुराना नंबर 265 दर्ज है।

Thu, 6 Nov 2025 06:49 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में नतीजों की चोरी हो गई। उनका दावा है कि इस दौरान फर्जी वोटिंग कराई गई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि पलवल जिले के होडल में एक घर में 66 मतदाता और एक अन्य में 501 मतदाता दर्ज हैं। साथ ही सोनीपत जिले के राय क्षेत्र में एक ब्राजील की महिला की तस्वीर का इस्तेमाल कर 22 बार वोट डाले गए। हालांकि इसकी पड़ताल में अलग ही तस्वीर सामने आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राहुल गांधी ने कहा था कि होडल विधानसभा में 66 मतदाता भाजपा जिला परिषद उपाध्यक्ष के घर से पंजीकृत हैं और 501 मतदाता एक ऐसे घर से जो अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने गांव गुडराना के मकान नंबर 150 और 265 दोनों जगहों का दौरा किया। मकान नंबर 150 भाजपा जिला परिषद उपाध्यक्ष उमेश गुडराना के परिवार का है। जांच में पता चला कि यह एक बड़ा प्लॉट है, जिस पर कई परिवार रहते हैं और अधिकांश आपस में रिश्तेदार हैं।

उमेश के चाचा राजपाल गुडराना ने बताया, “हमारे पिता और उनके तीन भाइयों ने करीब 80 साल पहले सीहा गांव से यहां बसावट की थी। चार पीढ़ियां अब इसी जमीन पर रहती हैं। हर घर को प्रशासनिक तौर पर एक ही मकान नंबर 150 से जोड़ा गया है।” इसी तरह मकान नंबर 265 के बारे में भी जांच में पता चला कि वह कोई एकल घर नहीं बल्कि 200 मकानों और तीन प्राइवेट स्कूलों वाला एक बड़ा इलाका है।

यहां के निवासी किश्नी देवी और उनके बेटे पवन ने बताया कि पहले यह पूरी जमीन खेती के काम आती थी, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ-साथ कई घर बन गए। इसलिए सबके वोटर कार्ड में वही पुराना नंबर 265 दर्ज है। होडल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान को भाजपा के हरिंदर सिंह ने 2,595 वोटों से हराया था।

राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि राय विधानसभा क्षेत्र में एक ब्राजील की महिला की स्टॉक फोटो का इस्तेमाल 22 बार 10 बूथों पर वोट डालने के लिए हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस दावे की भी जांच की और चार ऐसी महिलाओं से संपर्क किया जिनके मतदाता सूची में कथित रूप से वह तस्वीर थी। सभी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सामान्य तरीके से मतदान किया और उन्हें इस मुद्दे की जानकारी राहुल गांधी के बयान के बाद ही मिली है।

एक गृहिणी स्वीटी ने कहा, “मैंने 2012 का वोटर कार्ड इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं आई।” एक अन्य मतदाता मंजीत ने भी पुष्टि की कि उसने बिना किसी समस्या के वोट दिया। सेक्टर 35 निवासी दर्शन जून की बेटी हर्षा ने अपनी मां का 2019 का वोटर कार्ड दिखाया और कहा, “यह फोटो तो गलत है, लेकिन वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई।”

मच्छरौला गांव की निवासी पिंकी ने बताया कि उसके वोटर कार्ड में गलत फोटो तो थी लेकिन वह किसी स्थानीय महिला की थी। ब्राजीलि की नहीं। उसने कार्ड सुधार के लिए बीएलओ को लौटाया, लेकिन अब तक नया कार्ड नहीं मिला। वहीं, बूथ लेवल ऑफिसर बबीता और पूर्व बीएलओ सुशीला ने बताया कि वे इस गड़बड़ी से अनजान थीं।

राय विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जय भगवान अंटिल 4,673 वोटों से हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया, “चुनाव में हमारी जीत तय लग रही थी, लेकिन फर्जी वोटों से नतीजा बदल दिया गया।”

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।