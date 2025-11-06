झूठा निकला राहुल का 'वोट चोरी' दावा, जिन नामों पर उठाए थे उन्होंने ही खोली पोल

संक्षेप: यहां के निवासी किश्नी देवी और उनके बेटे पवन ने बताया कि पहले यह पूरी जमीन खेती के काम आती थी, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ-साथ कई घर बन गए। इसलिए सबके वोटर कार्ड में वही पुराना नंबर 265 दर्ज है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में नतीजों की चोरी हो गई। उनका दावा है कि इस दौरान फर्जी वोटिंग कराई गई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि पलवल जिले के होडल में एक घर में 66 मतदाता और एक अन्य में 501 मतदाता दर्ज हैं। साथ ही सोनीपत जिले के राय क्षेत्र में एक ब्राजील की महिला की तस्वीर का इस्तेमाल कर 22 बार वोट डाले गए। हालांकि इसकी पड़ताल में अलग ही तस्वीर सामने आई है।

राहुल गांधी ने कहा था कि होडल विधानसभा में 66 मतदाता भाजपा जिला परिषद उपाध्यक्ष के घर से पंजीकृत हैं और 501 मतदाता एक ऐसे घर से जो अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने गांव गुडराना के मकान नंबर 150 और 265 दोनों जगहों का दौरा किया। मकान नंबर 150 भाजपा जिला परिषद उपाध्यक्ष उमेश गुडराना के परिवार का है। जांच में पता चला कि यह एक बड़ा प्लॉट है, जिस पर कई परिवार रहते हैं और अधिकांश आपस में रिश्तेदार हैं।

उमेश के चाचा राजपाल गुडराना ने बताया, “हमारे पिता और उनके तीन भाइयों ने करीब 80 साल पहले सीहा गांव से यहां बसावट की थी। चार पीढ़ियां अब इसी जमीन पर रहती हैं। हर घर को प्रशासनिक तौर पर एक ही मकान नंबर 150 से जोड़ा गया है।” इसी तरह मकान नंबर 265 के बारे में भी जांच में पता चला कि वह कोई एकल घर नहीं बल्कि 200 मकानों और तीन प्राइवेट स्कूलों वाला एक बड़ा इलाका है।

यहां के निवासी किश्नी देवी और उनके बेटे पवन ने बताया कि पहले यह पूरी जमीन खेती के काम आती थी, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ-साथ कई घर बन गए। इसलिए सबके वोटर कार्ड में वही पुराना नंबर 265 दर्ज है। होडल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान को भाजपा के हरिंदर सिंह ने 2,595 वोटों से हराया था।

राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि राय विधानसभा क्षेत्र में एक ब्राजील की महिला की स्टॉक फोटो का इस्तेमाल 22 बार 10 बूथों पर वोट डालने के लिए हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस दावे की भी जांच की और चार ऐसी महिलाओं से संपर्क किया जिनके मतदाता सूची में कथित रूप से वह तस्वीर थी। सभी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सामान्य तरीके से मतदान किया और उन्हें इस मुद्दे की जानकारी राहुल गांधी के बयान के बाद ही मिली है।

एक गृहिणी स्वीटी ने कहा, “मैंने 2012 का वोटर कार्ड इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं आई।” एक अन्य मतदाता मंजीत ने भी पुष्टि की कि उसने बिना किसी समस्या के वोट दिया। सेक्टर 35 निवासी दर्शन जून की बेटी हर्षा ने अपनी मां का 2019 का वोटर कार्ड दिखाया और कहा, “यह फोटो तो गलत है, लेकिन वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई।”

मच्छरौला गांव की निवासी पिंकी ने बताया कि उसके वोटर कार्ड में गलत फोटो तो थी लेकिन वह किसी स्थानीय महिला की थी। ब्राजीलि की नहीं। उसने कार्ड सुधार के लिए बीएलओ को लौटाया, लेकिन अब तक नया कार्ड नहीं मिला। वहीं, बूथ लेवल ऑफिसर बबीता और पूर्व बीएलओ सुशीला ने बताया कि वे इस गड़बड़ी से अनजान थीं।