'राहुल गांधी चंपा में कहीं घूम रहे हैं', वियतनाम यात्रा पर खूब घेर रही भाजपा; तीखा हमला

भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता के राजनीतिक सफर पर उठाए सवाल, कहा- राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए किए गए कई प्रयोग नाकाम रहे। कांग्रेस पर संवैधानिक व्यवस्था को दांव पर लगाने का भी लगाया आरोप।

राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के राजनीतिक सफर, कांग्रेस में नेतृत्व और चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी को ‘फेल प्रोडक्ट’ बताते हुए कहा कि उन्हें बार-बार लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है।

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर लगाए गंभीर आरोप राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की विदेश यात्राओं के दौरान उनकी गतिविधियों और मुलाकातों को लेकर पारदर्शिता का अभाव रहता है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसे लोगों से मिलते हैं, जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती, और इसके बाद भारत के खिलाफ कथित तौर पर नकारात्मक प्रचार करते हैं।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस आज सत्ता से बाहर रहते हुए जल बिन मछली की तरह तड़प रही है। इसके ड्राइविंग इंजन नेता और दुर्भाग्य से देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। वे इस समय देश से चंपत होकर सूत्रों के अनुसार चंपा में कहीं विचरण कर रहा है। चंपा वियतनाम का प्राचीन नाम है। वो एक ऐसे पहेली बन चुके हैं देश के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी समस्याओं से भरे हैं।" त्रिवेदी ने कहा, “जब-जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, वो ऐसे ही अज्ञात यात्राओं पर जाते हैं और संदिग्ध लोगों से मिलकर आते हैं।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के बाद भारत विरोधी शक्तियों के सुर में सुर मिलाते हैं।

‘राहुल गांधी को लॉन्च करने के कांग्रेस के सभी प्रयोग विफल’ भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें स्थापित करने के लिए समय-समय पर कई प्रयोग किए। इनमें युवा नेता की छवि गढ़ने से लेकर हिंदुत्व के प्रति झुकाव दिखाने और अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने तक के प्रयास शामिल रहे।

2014 और 2019 के चुनावों का किया जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व सौंपे जाने के बाद कांग्रेस लोकसभा में अपनी अब तक की सबसे कम सीटों पर सिमट गई थी। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन और राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी उन्हें स्थापित करने के लिए लगातार नए प्रयोग करती रही, लेकिन इन प्रयासों से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले।

त्रिवेदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की हिंदुत्व से जुड़ी छवि को सामने लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। इसके बाद 2024 के चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार तीन लोकसभा चुनावों में प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सकी।

यूथ कांग्रेस के लोकतंत्रीकरण पर भी साधा निशाना सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के संगठनात्मक प्रयोगों पर सवाल उठाते हुए यूथ कांग्रेस में आंतरिक चुनाव कराने की पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संगठन के लोकतंत्रीकरण का दावा किया था, लेकिन पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर किए गए प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। उन्होंने कांग्रेस के भीतर उम्मीदवारों के चयन के लिए चुनाव कराने के प्रयोग का भी जिक्र किया। त्रिवेदी के मुताबिक, पार्टी ने कुछ लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के चयन के लिए आंतरिक चुनाव कराने की योजना बनाई थी, लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं रहा।

परिवारवाद खत्म करने के दावे पर कांग्रेस को घेरा भाजपा सांसद ने कांग्रेस में परिवारवाद के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के उस पुराने बयान का उल्लेख किया, जिसमें राजनीतिक परिवारों के बेटे-बेटियों को प्राथमिकता देने की परंपरा से दूर जाने की बात कही गई थी। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में परिवारवाद समाप्त करने के दावों के बावजूद पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका लगातार प्रभावशाली बनी हुई है। उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों की पार्टी में शीर्ष पदों पर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए।