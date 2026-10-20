राहुल गांधी 4 दिन के लिए वियतनाम रवाना, INDIA गठबंधन के प्रदर्शनों पर लगा ब्रेक; भाजपा का तंज

राहुल गांधी चार दिन के दौरे पर वियतनाम रवाना हो गए हैं। त्योहारों के कारण INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर फिलहाल विराम है। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में विपक्षी प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और गोवा में कांग्रेस की ‘गॉय रक्षण यात्रा’ में शामिल हुए। जानें पूरा मामला।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार दिन के दौरे पर वियतनाम रवाना हो गए हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब त्योहारों के सप्ताह को देखते हुए विपक्षी INDIA गठबंधन ने दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम को फिलहाल रोक दिया है। पिछले दो सप्ताह से राहुल गांधी राजधानी में विपक्षी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग पर निशाना साधा था।

पार्टी नेताओं के मुताबिक, राहुल गांधी चार दिनों तक विदेश में रहेंगे। इससे पहले वह रविवार को गोवा में कांग्रेस की ‘गॉय रक्षण यात्रा’ में शामिल हुए थे। गोवा में पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उनके वियतनाम रवाना होने की जानकारी सामने आई है।

उनका 'पर्यटन' फिर से शुरू हो गया - भाजपा ने कसा तंज राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर वे कितनी मेहनत कर सकते हैं? वोट चोरी का मुद्दा तो बस एक बहाना है। सब जानते हैं कि वे कितने आलसी हैं। अब उनका 'पर्यटन' फिर से शुरू हो गया है। हम देख सकते हैं कि वे दो हफ्ते भी काम नहीं कर पाए और फिर से निकल पड़े। इस बार वे वियतनाम की यात्रा पर गए हैं।"

वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। वे अक्सर विदेश यात्राओं में ही ज्यादा समय बिताते हैं। उनका बस यही काम है कि भारत आएं, किसी मुद्दे पर विवाद खड़ा करें और फिर विदेश यात्रा पर निकल जाएं। वे विदेश में कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं? यह किसी को समझ नहीं आता और न ही किसी को पता है। राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए कि पिछले दो-तीन सालों में उन्होंने कहां-कहां की विदेश यात्राएं की हैं, वे किन लोगों से मिले हैं और उनकी इन यात्राओं का खर्च किसने उठाया है। ये सवाल इसलिए अहम हैं क्योंकि राहुल गांधी कोई आम इंसान नहीं हैं। वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और एक सार्वजनिक हस्ती हैं। जनता को यह जानने का हक है कि वे विदेश यात्राएं क्यों कर रहे हैं।"

राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "देखिए, राहुल गांधी हर बार ऐसा ही करते हैं। बिहार में यात्रा करने के बाद, वे दो महीने की छुट्टी पर विदेश चले गए थे। शायद तब वे वियतनाम गए थे, और हो सकता है कि इस बार भी वे वियतनाम ही गए हों।"

दिल्ली में INDIA गठबंधन के प्रदर्शनों का कर रहे थे नेतृत्व राहुल गांधी पिछले दो सप्ताह से दिल्ली में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। INDIA गठबंधन के इन प्रदर्शनों में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई नेता और सांसद शामिल हुए थे। विपक्ष का मुख्य जोर मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े सवालों पर रहा है।

राहुल गांधी ने इन प्रदर्शनों के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई थी। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। इन घटनाओं के कारण दिल्ली में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा।

त्योहारों के कारण फिलहाल रोका गया प्रदर्शन INDIA गठबंधन ने त्योहारों के सप्ताह को देखते हुए दिल्ली में रोजाना होने वाले विरोध मार्च को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। लगातार प्रदर्शनों के बाद यह विराम ऐसे समय में आया है, जब राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी त्योहारों के कारण प्रभावित हो रही हैं।

विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन का मकसद चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना रहा है। राहुल गांधी इन प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार तथा चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब त्योहारों के दौरान कार्यक्रमों में विराम के बीच राहुल गांधी का विदेश दौरा सामने आया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनके वियतनाम दौरे को निजी अवकाश बताया जा रहा है।

गोवा में ‘गॉय रक्षण यात्रा’ में हुए थे शामिल विदेश रवाना होने से पहले राहुल गांधी रविवार को गोवा में कांग्रेस की ‘गॉय रक्षण यात्रा’ में शामिल हुए थे। यह यात्रा 22 सितंबर को शुरू हुई थी और 18 अक्टूबर को इसका समापन हुआ। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए गोवा की जमीन, पहचान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का मुद्दा उठाया था।