Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi video from Chile University goes viral BJP says he is a propaganda leader

चिली की यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का बयान वायरल, BJP बोली- यह प्रोपोगेंडा के नेता

Rahul Gandhi: शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं। वह प्रोपोगेंडा और पाखंड के नेता हैं। वह विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्यायपालिका और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलते हैं। यह उनकी आदत बन गई है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:17 PM
share Share
Follow Us on
चिली की यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का बयान वायरल, BJP बोली- यह प्रोपोगेंडा के नेता

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के अपने दौरे से भारत वापस आ गए हैं। लेकिन वहां पर दिए उनके बयान अभी भी वायरल हो रहे हैं। चिली की एक यूनिवर्सिटी से वायरल हुई एक वीडियो में राहुल गांधी भारत में जाति और शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र सोच पर भी हमला हो रहा है। राहुल की इस बात ने भारतीय जनता पार्टी की नाराज कर दिया है। भाजपा ने उन पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है।

एनडीटीवी से बात करते हुए शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं। वह प्रोपोगेंडा और पाखंड के नेता हैं। वह विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्यायपालिका और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलते हैं। यह उनकी आदत बन गई है।"

शहजाद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “राहुल गांधी कहते हैं कि वे भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने से लेकर अब वे भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में लगे हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्र सोच के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी पार्टी में ऐसा होता है। अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है, तो क्या होता है? शशि थरूर को देखिए। उन्हें इसलिए बदनाम किया गया क्योंकि उन्होंने देश और उसके सशस्त्र बलों के हित में काम किया था।”

क्या कहा राहुल गांधी ने?

दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने वहां पर कई यूनिवर्सिटियों में जाकर छात्रों को संबोधित किया। चिली यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए गांधी ने कहा कि भारत में स्वतंत्र सोच, वैज्ञानिक सोच और तार्किकता पर जबरदस्त हमला हो रहा है। राहुल की इस वीडियो के अलावा कई ओर वीडियो भी सामने आए थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनपर जमकर निशाना साधा था। भाजपा सांसद कंगना रनौत समेत कई नेताओं ने तो राहुल के ऊपर आरोप लगा दिया था कि जब भी वह देश से बाहर जाते हैं, देश में कुछ घटना हो जाती है।