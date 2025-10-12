चिली की यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का बयान वायरल, BJP बोली- यह प्रोपोगेंडा के नेता

Rahul Gandhi: शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं। वह प्रोपोगेंडा और पाखंड के नेता हैं। वह विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्यायपालिका और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलते हैं। यह उनकी आदत बन गई है।

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के अपने दौरे से भारत वापस आ गए हैं। लेकिन वहां पर दिए उनके बयान अभी भी वायरल हो रहे हैं। चिली की एक यूनिवर्सिटी से वायरल हुई एक वीडियो में राहुल गांधी भारत में जाति और शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र सोच पर भी हमला हो रहा है। राहुल की इस बात ने भारतीय जनता पार्टी की नाराज कर दिया है। भाजपा ने उन पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है।

एनडीटीवी से बात करते हुए शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं हैं। वह प्रोपोगेंडा और पाखंड के नेता हैं। वह विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्यायपालिका और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलते हैं। यह उनकी आदत बन गई है।"

शहजाद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “राहुल गांधी कहते हैं कि वे भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने से लेकर अब वे भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में लगे हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्र सोच के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी पार्टी में ऐसा होता है। अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है, तो क्या होता है? शशि थरूर को देखिए। उन्हें इसलिए बदनाम किया गया क्योंकि उन्होंने देश और उसके सशस्त्र बलों के हित में काम किया था।”