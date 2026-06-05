राहुल गांधी ने खूब उछाला नाम, प्रधानमंत्री को लेकर ललित मोदी ने क्या कहा
ललित मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने उनके नाम का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस आईपीएल को किसी तरह रोकना चाहती थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खेल को लेकर अच्छी चर्चा होती थी।
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर ऐसी बातें कही हैं जो कि चर्चा का विषय बन गईं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉ दाऊद इब्राहम की डी कंपनी की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसी वजह से उन्हें क्रिकेट प्रशासन थोड़ना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम आईपीएल पर अपना नियंत्रण चाहता था। ललित मोदी का आईपीएल का जनक माना जाता है।
राहुल गांधी ने भी किया मेरा इस्तेमाल- ललित मोदी
ललित मोदी ने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान उनका नाम खूब उछाला। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होता है तब राहुल गांधी लोगों के ध्रुवीकरण के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि ‘मोदी’ के नाम पर तंज कसने की वजह से राहुल गांधी कानूनी केस में भी फंस गए थे।
कांग्रेस नेता चाहते थे, आईपीएल बंद हो जाए
ललित मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार आईपीएल को रोकने का हर प्रयास कर रही थी। खास तौर पर 2009 में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस टूर्नमेंट का विरोध किया और कांग्रेस शासित राज्य भी आईपीएल को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही उन्हें आईपीएल टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में करवाना पड़ा था।
पीएम मोदी के बारे में क्या बोले ललित
ललित मोदी ने कहा कि पीएम मोदी का रुचि क्रिकेट में काफी है और उन्होंने अहमदाबाद में क्रिकेट सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर नरेंद्र मोदी से बात की थी। ललित मोदी ने कहा कि वह जो कुछ भी थे राजनीति में नही बल्कि क्रिकेट और खेलों में ही थे।
भारत लौटने के सवाल पर ललित मोदी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि खुद को साबित करने की उनकी एनर्जी अब पहले की तरह है। ऐसे में भारत लौटना उनके अजेंडे में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप उनपर लगे वे सभी राजनीति से प्रेरित थे और उनमें कोई सच्चाई नहीं थी।
आपको बता दें कि ललित मोदी ने ही 2008 में टी20 लीग शुरू की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग थी। हालांकि 2010 के आईपीएल के तीसरे सीजन के बाद बीसीसीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों, प्रशासनिक गड़बड़ियों और टेंडर प्रक्रिया में घोटाले के आरोप लगाए गए और ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद से वह लंदन में ही रह रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें