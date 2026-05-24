कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से क्या चाहते हैं राहुल गांधी, बैठक में शेयर किया खास प्लान
बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी का संदेश था कि कांग्रेस को मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल अक्सर मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के मुसलमान नेताओं से खास अपील की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय होता है, तो उसकी आवाज केवल अल्पसंख्यक के रूप में नहीं बल्कि मुस्लिम के रूप में उठाई जानी चाहिए।
सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि इसी तरह अगर दलितों, ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोगों पर हमला होता है तो उस मुद्दे को भी संबंधित समुदाय की पहचान के साथ उठाया जाना चाहिए। बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी का साफ संदेश था कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल अक्सर मुस्लिम शब्द की जगह माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
अल्पसंख्यक विभाग से तैयार करना है मंच
सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग से ऐसा मंच तैयार करने पर भी जोर दिया, जिससे पार्टी संगठन में मुस्लिम समुदाय की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कथित वोट चोरी के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं थीं, लेकिन अब उन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन की बात कही है।
राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए। सूत्रों के मुताबिक, देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लंबे समय तक इस स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता की कमी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें