राहुल गांधी 26 नवंबर को मणिपुर जाएंगे, हिंसा प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात

मई 2023 में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भड़की हिंसा के तीन साल बाद भी हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस साल 31 अगस्त 2026 तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में 306 लोगों की जान जा चुकी है और 49 लोग अभी भी लापता हैं।

मणिपुर हिंसा में 306 लोगों की जान जा चुकी है और 49 लोग अभी भी लापता हैं। (PTI)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 26 नवंबर 2026 को मणिपुर का एक दिवसीय दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी जातीय हिंसा में अपनों को खोने वाले परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे।

अपने इस एक दिवसीय दौरे की शुरुआत राहुल गांधी इम्फाल से करेंगे, जिसके बाद वे हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चुराचांदपुर जिले का दौरा करेंगे। इसके अलावा, राज्य में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर वे स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।

3 साल से 58,000 लोग कैंप में रहने को मजबूर मई 2023 में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच भड़की हिंसा के तीन साल बाद भी हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस साल 31 अगस्त 2026 तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में 306 लोगों की जान जा चुकी है और 49 लोग अभी भी लापता हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हिंसा के कारण 58,000 से अधिक लोग बेघर हुए हैं, करीब 7,900 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और 2,600 से अधिक घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।

नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह मणिपुर का तीसरा दौरा होगा। इससे पहले वे जून 2023 और जुलाई 2024 में भी जिरीबाम, चुराचांदपुर और मोइरांग के राहत शिविरों का दौरा कर चुके हैं।

सांसद बिमोल अकोइजम को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच दौरा राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मणिपुर कांग्रेस के सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को लेकर राज्य में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रोफेसर रहे बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह समेत भाजपा नेताओं ने उनसे लोकसभा सदस्यता से इस्तीफे की मांग की है।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2026 को जेएनयू की तरफ से बिमोल अकोइजम की सेवा समाप्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।