तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी, BJP प्रदेश अध्यक्ष क्यों किए गए हाउस अरेस्ट? भारत समिट पर बवाल

राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे से पहले सियासी विवाद बढ़ गया है। भारत समिट का विरोध कर रहे BJP प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव को हैदराबाद स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। जानिए उन्होंने कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी को लेकर क्या आरोप लगाए।

राहुल गांधी के दौरे से पहले तेलंगाना में सियासी टकराव, BJP अध्यक्ष रामचंदर राव हाउस अरेस्ट

तेलंगाना में भारत समिट 2026 को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध कर रहे तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव को शनिवार को हैदराबाद स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। भाजपा की तेलंगाना इकाई के राज्य जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने इसकी जानकारी दी। रामचंदर राव ने भारत समिट को रद्द करने की मांग की थी और इसमें राहुल गांधी की भागीदारी पर भी आपत्ति जताई थी।

रामचंदर राव को हैदराबाद के तरनाका स्थित उनके आवास पर नजरबंद किया गया। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भाजपा की आवाज दबाने के लिए अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया।

‘राहुल गांधी को तेलंगाना आने का नैतिक अधिकार नहीं’ रामचंदर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से नजरबंद करके भाजपा को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें राज्य में कदम रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट को ‘भारत विरोधी समिट’ करार दिया। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम से देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप रामचंदर राव ने कांग्रेस पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार छह गारंटी, जॉब कैलेंडर और रायथु बंधु योजना को लागू करने में नाकाम रही है।

उन्होंने अपने बयान में प्रोग्रेसिव अलायंस पर भी गंभीर आरोप लगाए। रामचंदर राव के मुताबिक, यह गठबंधन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत में सत्ता परिवर्तन की साजिश कर रहा है।

एक्स पर क्या बोले रामचंदर राव? भाजपा नेता ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि अवैध हाउस अरेस्ट से भाजपा को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने भारत समिट को देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कार्यक्रम बताया।

उन्होंने कांग्रेस पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपनी छह गारंटी, जॉब कैलेंडर और रायथु बंधु योजना के वादे पूरे नहीं किए हैं। साथ ही उन्होंने प्रोग्रेसिव अलायंस पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया।

तेलंगाना में क्या बोले राहुल गांधी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना सरकार की ओर से गिग कामगारों के कल्याण के लिए बनाए गए कानून को श्रमिकों को समर्पित किया तथा उन्हें अर्थव्यवस्था की नींव और विकास में साझेदार बताया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस की विचारधारा का उद्देश्य ''अडाणी और अंबानी'' जैसे बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है, जबकि श्रमिकों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार करना है।

राहुल गांधी ने यहां गिग कामगारों के साथ बाइक रैली में हिस्सा लेने के बाद उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण देने का वादा पूरा किया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के माध्यम से इस कानून को लागू कराना सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत गिग कामगारों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा, सरकार वाई-फाई की सुविधा से लैस विश्राम केंद्र भी उपलब्ध कराएगी।