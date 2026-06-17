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अगला नंबर WhatsApp का? NEET के पहले टेलीग्राम बैन से भड़के राहुल गांधी, बोले- दिखावे में कोई...

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट के पेपर से पहले मोदी सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए बैन को दिखावा करार दिया है। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का यह कदम पेपर माफिया पर नहीं बल्कि छात्रों पर ही हमला है।

अगला नंबर WhatsApp का? NEET के पहले टेलीग्राम बैन से भड़के राहुल गांधी, बोले- दिखावे में कोई...

Rahul Gandhi on Telegram ban: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई बैन को नाटक बाजी करार दिया है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह दिखावा बंद करके नकल माफिया के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब सरकार ने नीट पेपर लीक को रोकने के लिए सोशल मीडिया एप टेलीग्राम को अस्थाई रूप से बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को मिल रहा है।

सरकार द्वारा लगाए गए इस बैन को राहुल गांधी ने इसे गलत दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाखों बच्चे टेलीग्राम क जरिए अपनी पढ़ाई करते हैं ऐसे में पेपर के समय ही इस एप को बैन कर देने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला और न ही इससे पेपर लीक को रोकने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी ने किया जोरदार हमला

सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस नेता ने लिखा, "टेलीग्राम बैन... पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने की बजाय, पीड़ित के घर पर ही ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों टेलीग्राम पर पढ़ते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी। छात्रों से यह सभी सुविधाएं छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?"

राहुल गांधी यहीं नहीं रुके उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए लिखा, "देश का हर छात्र और पेपर लीक माफिया भी जानता है कि यह उपाय फुलप्रूफ नहीं है। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएंगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे दिखावे में कोई कमी नहीं है। पर बीमारी की जड़ पर एक भी वार नहीं होगा। क्योंकि पेपर माफिया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है।"

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित करते हुए लिखा, "मोदी जी, दिखावा छोड़िए। माफिया पर वार कीजिए छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है।"

टेलीग्राम ने साधा निशाना, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा

सरकार की तरफ से लगाए गए इस बैन को लेकर टेलीग्राम की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सबसे पहले टेलीग्राम के संस्थापक सीईओ पावेल डुआरोव ने भी सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने सामान्य रूप से तर्क दिया कि सरकार का फैसला पेपर लीक करने वालों को नहीं बल्कि टेलीग्राम के 15 करोड़ यूजर्स को सजा दे रहा है, जिनका कोई कसूर भी नहीं है।

इसके बाद कंपनी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कानूनी रूख अपनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाया खटखटाया। इस मामले को जस्टिस तेजस कारिया की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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