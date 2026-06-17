अगला नंबर WhatsApp का? NEET के पहले टेलीग्राम बैन से भड़के राहुल गांधी, बोले- दिखावे में कोई...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट के पेपर से पहले मोदी सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए बैन को दिखावा करार दिया है। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का यह कदम पेपर माफिया पर नहीं बल्कि छात्रों पर ही हमला है।

Rahul Gandhi on Telegram ban: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई बैन को नाटक बाजी करार दिया है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह दिखावा बंद करके नकल माफिया के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब सरकार ने नीट पेपर लीक को रोकने के लिए सोशल मीडिया एप टेलीग्राम को अस्थाई रूप से बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को मिल रहा है।

सरकार द्वारा लगाए गए इस बैन को राहुल गांधी ने इसे गलत दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाखों बच्चे टेलीग्राम क जरिए अपनी पढ़ाई करते हैं ऐसे में पेपर के समय ही इस एप को बैन कर देने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला और न ही इससे पेपर लीक को रोकने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी ने किया जोरदार हमला सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस नेता ने लिखा, "टेलीग्राम बैन... पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने की बजाय, पीड़ित के घर पर ही ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों टेलीग्राम पर पढ़ते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी। छात्रों से यह सभी सुविधाएं छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?"

राहुल गांधी यहीं नहीं रुके उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए लिखा, "देश का हर छात्र और पेपर लीक माफिया भी जानता है कि यह उपाय फुलप्रूफ नहीं है। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएंगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे दिखावे में कोई कमी नहीं है। पर बीमारी की जड़ पर एक भी वार नहीं होगा। क्योंकि पेपर माफिया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है।"

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित करते हुए लिखा, "मोदी जी, दिखावा छोड़िए। माफिया पर वार कीजिए छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है।"

टेलीग्राम ने साधा निशाना, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा सरकार की तरफ से लगाए गए इस बैन को लेकर टेलीग्राम की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सबसे पहले टेलीग्राम के संस्थापक सीईओ पावेल डुआरोव ने भी सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने सामान्य रूप से तर्क दिया कि सरकार का फैसला पेपर लीक करने वालों को नहीं बल्कि टेलीग्राम के 15 करोड़ यूजर्स को सजा दे रहा है, जिनका कोई कसूर भी नहीं है।