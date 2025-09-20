'मैं दोबारा कह रहा, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री', H-1B वीजा मामले पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ‘अमेरिका पहली बार भारत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है। हमारी विदेश नीति कमजोर ही है। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं?’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की ओर से H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शनिवार को उन्होंने दावा किया कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल ने जुलाई, 2017 में एक्स पर किए गए अपने एक पोस्ट को साझा करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उस पोस्ट में भी कांग्रेस नेता ने नरेंद्र मोदी पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया, ‘मैं इस बात को दोहराता हूं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है।’

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'अमेरिका पहली बार भारत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है। हमारी विदेश नीति कमजोर ही है। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब हमारी तैयारी क्या है? हमारे देश को आर्थिक रूप से जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, हम नहीं दिख रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जिस देश के साथ हमारी जमीन को लेकर लड़ाई है, हम लगातार उसके साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं।'