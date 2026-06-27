एक और पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया; राहुल गांधी भड़के

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का माध्यम बना दिया गया है, जिससे हर युवा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को एक पोस्ट में कहा, "एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का माध्यम बना दिया गया है, जिससे हर युवा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा -2026 को स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला ठाणे जिले के भिवंडी में हुई छापेमारी के बाद लिया गया, जिसमें कुछ लोगों के पास ऐसे कई प्रश्न मिले, जो वास्तविक प्रश्नपत्र के सवालों से मिलते-जुलते थे।

तीन लोगों के खिलाफ भिवंडी थाने में मामला दर्ज अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में तीन लोगों के खिलाफ भिवंडी थाने में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, परिषद परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्थिति की गंभीरता और मामले की गहन जांच की आवश्यकता को देखते हुए 28 जून, 2026 को निर्धारित परीक्षा को स्थगित किया जाता है। ठाणे जिला प्रशासन के अनुसार, इस गड़बड़ी का पता शनिवार तड़के उस समय चला, जब पुलिस ने भिवंडी में परीक्षा के प्रश्नपत्रों से जुड़ी अनधिकृत जानकारी रखने वाले कुछ लोगों के बारे में मिली गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की।