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एक और पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया; राहुल गांधी भड़के

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का माध्यम बना दिया गया है, जिससे हर युवा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। 

एक और पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया; राहुल गांधी भड़के

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को एक पोस्ट में कहा, "एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी।"

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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का माध्यम बना दिया गया है, जिससे हर युवा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा -2026 को स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला ठाणे जिले के भिवंडी में हुई छापेमारी के बाद लिया गया, जिसमें कुछ लोगों के पास ऐसे कई प्रश्न मिले, जो वास्तविक प्रश्नपत्र के सवालों से मिलते-जुलते थे।

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तीन लोगों के खिलाफ भिवंडी थाने में मामला दर्ज

अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में तीन लोगों के खिलाफ भिवंडी थाने में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, परिषद परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्थिति की गंभीरता और मामले की गहन जांच की आवश्यकता को देखते हुए 28 जून, 2026 को निर्धारित परीक्षा को स्थगित किया जाता है। ठाणे जिला प्रशासन के अनुसार, इस गड़बड़ी का पता शनिवार तड़के उस समय चला, जब पुलिस ने भिवंडी में परीक्षा के प्रश्नपत्रों से जुड़ी अनधिकृत जानकारी रखने वाले कुछ लोगों के बारे में मिली गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की।

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ठाणे जिला प्रशासन ने बताया, "संदिग्ध स्थान पर तत्काल छापेमारी की गई। जब्त की गई सामग्री की जांच और सत्यापन के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत पुलिस ने बुलाया। गहन जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि संदिग्धों के पास मिले कई प्रश्न 28 जून, 2026 को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के वास्तविक प्रश्नपत्र में शामिल सवालों से मेल खाते थे।" महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने परीक्षाओं में गड़बड़ी के प्रति किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने की नीति दोहराई। कहा गया कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस गिरोह की निष्पक्ष व गहन जांच करने का अवसर देने के लिए परीक्षा स्थगित करना आवश्यक था।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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