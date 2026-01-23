Hindustan Hindi News
अपनी 'कमजोरी' का असर अर्थव्यवस्था पर न पड़ने दें; राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा तंज

संक्षेप:

राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से व्यापारियों को हो रहे नुकसान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर तेज हमला करते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम को अपनी कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने देना चाहिए।

Jan 23, 2026 11:48 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Rahul Gandhi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से अब घरेलू राजनीति में पीएम मोदी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग को हो रहे नुकसान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अपनी कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था पर न पड़े। दरअसल, राहुल यहां पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को पीएम मोदी की राजनैतिक कमजोरी करार दे रहे थे।

गुरुग्राम के पास मानेसर में एक कपड़ा फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरिका के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता होना चाहिए जिसमें भारतीय व्यवसाय और मजदूरों को तवज्जो मिले। राहुल के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में वह कहते हैं कि 'मोदी जी, यह आपकी जिम्मेदारी है, कृपया इस मामले पर ध्यान दीजिए।'

उन्होंने कहा, "भारत का कपड़ा उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार देने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हमारे कपड़े दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, और हमारे दर्जियों की कारीगरी का सच में कोई मुकाबला नहीं है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिकी शुल्क के कारण कपड़ा उद्योग बहुत अनिश्चितता का सामना कर रहा है।

राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, यूरोप में कीमतें गिर रही हैं, बांग्लादेश एवं चीन से कड़ा मुकाबला है। हमारे कपड़ा उद्योग और कपड़ा निर्यातक हर तरफ से पिस रहे हैं। इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ रहा है, इकाइयां बंद हो रही हैं, खरीद घट रही है और पूरे क्षेत्र में खलबली है।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी ने कोई राहत नहीं दी है और न ही टैरिफ के बारे में बात की है, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों बिजनेस दांव पर लगे हैं।’’ उनके मुताबिक, इस क्षेत्र में काम करने वालों को उन्हें बस एक ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें वास्तविक सहयोग दे। उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत जरूरी है कि भारत अमेरिका के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता करे जिसमें भारतीय उद्योग और भारतीय मज़दूरों को वरीयता मिले। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर और नहीं पड़ने देना चाहिए।’’

आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच में अभी एक व्यापारिक समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह संभव नहीं हो पाई। इससे पहले ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ था। इसके बाद रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया। वर्तमान में अमेरिका का भारत के ऊपर टैरिफ 50 फीसदी है।

