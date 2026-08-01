'छात्रों को क्षमा की जरूरत नहीं' पीएम मोदी के माफ करने वाले वीडियो पर राहुल गांधी का तंज

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि भारत के छात्रों को पीएम मोदी की माफी की जरूरत नहीं है, जिस तरीके छात्रों को भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की वजह से परेशानी हुई है। पीएम मोदी को पलटकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की 'माफ करने' वाली वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि देश के छात्रों को उनकी माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन छात्रों और उनके परिवारों का दुख न समझ पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जरूर पीड़ित छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहाकि यहां पर मुख्य मुद्दा प्रदर्शन में आए छात्रों के व्यवहार का नहीं है। बल्कि मुद्दा उस खराब शिक्षा व्यवस्था का है, जिसकी वजह से हजारों बच्चे अपने भविष्य को लेकर दलदल में फंसे नजर आ रहे हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, "अपने बच्चे के लिए रोते माता-पिता को देखने से ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं है। अपने युवा बच्चे को इस खराब शिक्षा व्यवस्था की वजह से खोने वाला परिवार एक ऐसे दर्द को लेकर चल रहा है, जो कभी भी नहीं जाएगा। और इसके साथ ही जिंदा रहेगा इस टूटी और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के बारे में कई सवाल।"

भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की वजह से छात्रों की मेहनत एक पल में बर्बाद- राहुल गांधी नीट पेपर लीक वाले मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "पेपर लीक, रद्द परीक्षाओं की वजह से छात्रों की सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद हो जाती है। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है, जो खुद पहले से ही बेईमान है। इन सब बातों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की यह हिम्मत है कि वह छात्रों को माफ करने की बात करते हैं।"

पीएम मोदी एक पीड़ित परिवार से नहीं मिले- कांग्रेस नेता पीड़ित छात्रों के परिवार से मिले राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम किसी भी पीड़ित परिवार से नहीं मिले। वह केवल बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "क्या वह (पीएम मोदी) किसी भी शोकाकुल परिवार से मिले, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। या फिर उन लोगों से जिन्होंने अपनी पूरी जमापूंची, वक्त और सपने सब पेपर लीक की वजह से गंवा दिए? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं है। मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए।"

आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है। जब कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंस्टाग्राम रील शेयर करके उन सभी छात्र-छात्राओं को माफ करने की बात कही थी, जिन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें गालियां दी थी। इस आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा दी गई यह गालियां सोशल मीडिया साइट पर काफी वायरल भी हुई थीं। इसके बाद भाजपा समर्थित लोगों ने एक-एक करके इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाना शुरू कर दिया था।