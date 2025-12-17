Hindustan Hindi News
India News
राहुल गांधी का बदला स्टाइल, भारत में टी-शर्ट तो जर्मनी में स्वेटर; टोल कलेक्शन में बड़ा बदलाव, टॉप-5

राहुल गांधी का बदला स्टाइल, भारत में टी-शर्ट तो जर्मनी में स्वेटर; टोल कलेक्शन में बड़ा बदलाव, टॉप-5

संक्षेप:

Top News Today: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल कलेक्शन सिस्टम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि 2026 के अंत तक पूरे देश में AI आधारित टोल सिस्टम लागू हो जाएगा। टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म होंगी और यात्रा आसान बनेगी।

Dec 17, 2025 06:59 pm IST
राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर है। वहां पहुंचने के बाद वे स्वेटर में नजर आए। भारत में सफेद टी-शर्ट के लिए मशहूर राहुल गांधी का यह लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल कलेक्शन सिस्टम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि 2026 के अंत तक पूरे देश में AI आधारित टोल सिस्टम लागू हो जाएगा। टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म होंगी और यात्रा आसान बनेगी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

देशभर में लागू होगा AI आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम

आने वाले समय में भारत का हाईवे नेटवर्क पूरी तरह हाई-टेक और स्मार्ट बनने जा रहा है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकार को भी बड़ा लाभ होगा। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 के अंत तक पूरे देश में AI आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

एक-एक बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान

भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कुनार नदी का बहाव नांगरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने की योजना बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पानी की गंभीर कमी हो जाएगी। गौरतलब है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान पहले ही जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान द्वारा भी पानी रोके जाने पर पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत में टी-शर्ट, जर्मनी में स्वेटर; राहुल गांधी का बदला अंदाज

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को छह दिवसीय दौरे पर जर्मनी पहुंचे। इस दौरान वे भारतीय प्रवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के साथ प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे और कई राजनयिक व सामुदायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें उनका पहनावा चर्चा का विषय बन गया। भारत में अक्सर सफेद टी-शर्ट में नजर आने वाले राहुल गांधी जर्मनी में स्वेटर पहने दिखाई दिए, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। पढ़ें पूरी खबर...

हिजाब विवाद पर उमर अब्दुल्ला ने किया नीतीश कुमार पर हमला

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम युवती का हिजाब उतारने के कथित मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। अब इस विवाद पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान महबूबा मुफ्ती द्वारा एक महिला मतदाता का बुरका उतरवाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी उतनी ही अफसोसजनक थी। उन्होंने कहा कि किसी पुरुष द्वारा ऐसा किया जाना किसी भी हाल में उचित नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...

अफगानिस्तान से टकराव पाकिस्तान को पड़ा महंगा

कुछ महीने पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जो युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने तालिबान शासित अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए और इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इससे तालिबान सरकार को आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन परिणाम इसके उलट निकला। व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को करीब साढ़े चार अरब डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पढ़ें पूरी खबर...

