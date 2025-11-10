Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsrahul gandhi statement on delhi car blast terms accident
दिल्ली में कार धमाके को राहुल गांधी ने बताया 'हादसा', दुख जताते हुए क्या लिखा

दिल्ली में कार धमाके को राहुल गांधी ने बताया 'हादसा', दुख जताते हुए क्या लिखा

संक्षेप: राहुल गांधी ने लिखा कि इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

Mon, 10 Nov 2025 09:25 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में कार धमाके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस धमाके को 'हादसा' करार दिया और दुख जताया है। उन्होंने घटना के लगभग दो घंटे बाद एक्स पर ट्वीट किया, 'दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान आया है। उनका कहना है कि यह धमाका तो पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला है। संजय सिंह ने कहा कि यह हमला लाल किले पर हुआ है, जो हमारा गौरव है। यही नहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके हाथों में देश सेफ नहीं है। संजय सिंह ने कहा, ‘ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल क़िले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।’

मौके पर पहुंच रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह

वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह भी सक्रिय हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, आईबी चीफ समेत तमाम अधिकारियों से बात की। अब वह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल भी वह जाएंगे। जानकारी मिली है कि वह मीडिया से भी बात करने वाले हैं।

अमित शाह बोले- आई 10 कार में हुआ धमाका

इस दौरान वह पूरी घटना की जानकारी दे सकते हैं और इस पर ऐक्शन का भी ऐलान कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा, ‘उन्होंने कहा कि सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर आई-20 कार में धमाका हुआ। इससे आसपास की गाड़ियों में आग लगने और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है। सभी एंगल से घटना की जांच होगी। कुछ ही देर में स्पॉट और अस्पताल पर जा रहा हूं।’

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।