दिल्ली में कार धमाके को राहुल गांधी ने बताया 'हादसा', दुख जताते हुए क्या लिखा

दिल्ली में कार धमाके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस धमाके को 'हादसा' करार दिया और दुख जताया है। उन्होंने घटना के लगभग दो घंटे बाद एक्स पर ट्वीट किया, 'दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।'

वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान आया है। उनका कहना है कि यह धमाका तो पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला है। संजय सिंह ने कहा कि यह हमला लाल किले पर हुआ है, जो हमारा गौरव है। यही नहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके हाथों में देश सेफ नहीं है। संजय सिंह ने कहा, ‘ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल क़िले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।’

मौके पर पहुंच रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह भी सक्रिय हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, आईबी चीफ समेत तमाम अधिकारियों से बात की। अब वह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल भी वह जाएंगे। जानकारी मिली है कि वह मीडिया से भी बात करने वाले हैं।