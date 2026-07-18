सोनम वांगचुक के अनशन पर पहली बार बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार को घेर क्या कहा
सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे, सीनियर अधिकारी आखिरी ब्रीफिंग के लिए जंतर-मंतर के पास एकत्र हुए। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बड़ी-बड़ी सफेद चादरें लेकर उस मंच की ओर बढ़े, जहां सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा पर आधारित हैं। राहुल ने कहा कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उस समय हटाया जाना गलत था, जब वह अहिंसक तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक दबाना सही नहीं है।
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'प्रश्नपत्र लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।' उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बल प्रयोग भारत के छात्रों और उनके समर्थन में खड़े लोगों को इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने छात्रों की आवाज को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए इन समस्याओं के समाधान की जरूरत पर जोर दिया।
दिल्ली पुलिस ने अपनाई विशेष रणनीति
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार सुबह अस्पताल ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष रणनीति अपनाई। इसके तहत, जंतर-मंतर पर मोबाइल नेटवर्क जैमर लगाया गया, सफेद चादर से मंच को ढका और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद शुक्रवार रात ही इस कार्रवाई की योजना तैयार कर ली गई थी।
सूत्रों के अनुसार, रात करीब 1:30 बजे पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश मिला कि सोनम वांगचुक की तत्काल मेडिकल जांच सुनिश्चित की जाए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके बाद, नई दिल्ली जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी मंदिर मार्ग थाने में एकत्र हुए और पूरी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि यह आकलन करने के लिए विशेष अभ्यास किया गया कि वांगचुक को बिना किसी टकराव के एक मिनट से भी कम समय में कैसे जंतर-मंतर से ले जाया जाए।
शिक्षा व्यवस्था पर क्या बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने शनिवार को दूसरी पोस्ट में कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के लिए तनावमुक्त व सुरक्षित माहौल बने और माता-पिता को उनके त्याग का फल मिल सके। राहुल ने देहरादून में शुक्रवार शाम आयोजित 'छात्रों की गूंज' रैली का एक वीडियो एक्स पर साझा किया। उन्होंने मंच पर रिया कुमारी के पिता राजेश कुमार को बुलाया था। रिया ने पेपर लीक के आरोपों के बाद मई में नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। राहुल ने कहा, 'रिया के पिता, राजेश जी बेटी को खोकर इस तरह टूटे कि उन्हें देखने वाले हर शख्स की आंखें भर आईं। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं। पेपर लीक ने ऐसे कई परिवारों से उनका बच्चा छीन लिया। हर नाम के पीछे एक मां है, एक पिता है जिनके लिए अब कोई कल नहीं।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें