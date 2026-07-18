सोनम वांगचुक के अनशन पर पहली बार बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार को घेर क्या कहा

सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे, सीनियर अधिकारी आखिरी ब्रीफिंग के लिए जंतर-मंतर के पास एकत्र हुए। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बड़ी-बड़ी सफेद चादरें लेकर उस मंच की ओर बढ़े, जहां सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा पर आधारित हैं। राहुल ने कहा कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उस समय हटाया जाना गलत था, जब वह अहिंसक तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक दबाना सही नहीं है।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'प्रश्नपत्र लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।' उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बल प्रयोग भारत के छात्रों और उनके समर्थन में खड़े लोगों को इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने छात्रों की आवाज को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए इन समस्याओं के समाधान की जरूरत पर जोर दिया।

दिल्ली पुलिस ने अपनाई विशेष रणनीति सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार सुबह अस्पताल ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष रणनीति अपनाई। इसके तहत, जंतर-मंतर पर मोबाइल नेटवर्क जैमर लगाया गया, सफेद चादर से मंच को ढका और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद शुक्रवार रात ही इस कार्रवाई की योजना तैयार कर ली गई थी।

सूत्रों के अनुसार, रात करीब 1:30 बजे पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश मिला कि सोनम वांगचुक की तत्काल मेडिकल जांच सुनिश्चित की जाए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके बाद, नई दिल्ली जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी मंदिर मार्ग थाने में एकत्र हुए और पूरी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि यह आकलन करने के लिए विशेष अभ्यास किया गया कि वांगचुक को बिना किसी टकराव के एक मिनट से भी कम समय में कैसे जंतर-मंतर से ले जाया जाए।