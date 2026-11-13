सोनिया गांधी की किताब पर निशाना साध रहे भाजपा नेता, खुश हुए राहुल गांधी; बोले- फायदा होगा
सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग’ पर भाजपा नेताओं की आलोचना के बीच राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा टिप्पणियां होंगी, किताब को उतना ही फायदा मिलेगा। जानिए राहुल ने BJP नेताओं को लेकर और क्या कहा।
सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। भाजपा नेताओं की आलोचनाओं पर अब राहुल गांधी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा तंज कसा है, जो चर्चा में आ गया है। उन्होंने भाजपा समर्थकों से अपील की कि वे किताब पर जितनी तीखी टिप्पणियां करेंगे, सोनिया गांधी की किताब को उतना ही फायदा पहुंचेगा। राहुल ने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई नेता निजी तौर पर उनकी मां की तारीफ करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
भाजपा के कई नेता मन ही मन मां की सराहना करते हैं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने अपनी मां की किताब को लेकर भाजपा नेताओं की आलोचना पर शुक्रवार को तंज कसते हुए कहा कि जितना अधिक ''भक्त'' इस किताब पर टिप्पणी करेंगे, उतना ही इसे फायदा होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई नेता मन ही मन उनकी मां की सराहना करते हैं और उन्हें शानदार व्यक्तित्व मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सार्वजनिक रूप से ऐसा कह नहीं सकते।
राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। उनसे सवाल किया गया था कि भाजपा नेता सोनिया गांधी की हाल में प्रकाशित किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''यह एक शानदार किताब है। वे सभी इसे पढ़ रहे हैं। वे इसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और फिर उन्हें इस पर टिप्पणी भी करनी पड़ रही है।'' उनका कहना था, ''उनमें से कई लोग वास्तव में मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें शानदार मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बात कह नहीं सकते।''
'आप सभी भक्तों से मेरी गुजारिश है- राहुल का तंज
राहुल गांधी ने भाजपा समर्थकों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''आप सभी भक्तों से मेरी गुजारिश है कि कृपया इस किताब पर टिप्पणी करते रहिए, क्योंकि आप जितनी अधिक टिप्पणी करेंगे, इसे उतना ही फायदा होगा।'' उन्होंने कहा, ''इसका जोर-शोर से प्रचार कीजिए, आक्रामक और तीखी टिप्पणियां कीजिए, क्योंकि इससे उन्हें (सोनिया गांधी को) फायदा हो रहा है।''
सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' बीते मंगलवार को पाठकों के लिए उपलब्ध हुई। इसके बाद मध्य दिल्ली के प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर पाठकों की लंबी कतारें देखी गईं।
भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप
इससे पहले, भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1975 में लगाए गए आपातकाल को उचित ठहराने और 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अपने पति एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 'क्लीन चिट' देने की कोशिश की है। भाजपा ने कहा था कि इस किताब का नाम 'बिलॉन्गिंग' के बजाय 'व्हाइटवॉशिंग' होना चाहिए था। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इस किताब की सराहना करते हुए इसे बेबाक बताया और सोनिया गांधी की उपलब्धियों की प्रशंसा की।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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