Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi Skips CJI Justice Surya Kant Oath ceremony BJP questions his intent
ऐसा क्या जरूरी काम; चीफ जस्टिस की शपथ में नहीं पहुंचे राहुल गांधी तो भड़की भाजपा

ऐसा क्या जरूरी काम; चीफ जस्टिस की शपथ में नहीं पहुंचे राहुल गांधी तो भड़की भाजपा

संक्षेप:

जस्टिस सूर्यकांत के शपथग्रहण समारोह से गायब रहने को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।

Mon, 24 Nov 2025 12:13 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जस्टिस सूर्यकांत के शपथग्रहण समारोह से गायब रहने को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद रहीं, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर नहीं आए। इसको लेकर भाजपा राहुल गांधी पर भड़की हुई है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के किसी कार्यक्रम से दूरी बनाई हो। केसवन ने आगे लिखा कि चाहे उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो या स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, राहुल गांधी कहीं नहीं जाते। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन नहीं है। इतना ही नहीं, इससे उनकी बाबा आंबेडकर जी के संविधान के प्रति नापसंदगी भी जाहिर होती है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे लिखा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या की। वह खुद लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने लिखा कि इस तरह की हरकतें लोगों की नजरों से बच नहीं पाएंगी।गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:जस्टिस सूर्यकांत बने CJI, उनके इन फैसलों की देश भर में हुई थी चर्चा

इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा कई अन्य प्रमुख केन्द्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Rahul Gandhi cji suryakant
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।