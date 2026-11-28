2024 का चुनाव फर्जी है तो राहुल गांधी इस्तीफा दें, भाजपा ने किया नेता विपक्ष पर पलटवार
डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहे राहुल गांधी पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर 2024 का चुनाव फर्जी था तो राहुल गांधी को इस्तीफ दे देना चाहिए।
डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहे राहुल गांधी पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर 2024 का चुनाव फर्जी था तो राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलने के मामले में ‘सुपर पीएचडी’ हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का पूरा बयान एक हताश और पूरी तरह से अराजक नेता का है। राहुल गांधी अराजक हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी महिला विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हैं ।
हमें भरोसा कि बिल पास हो जाएगा
भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा कि आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रयास वैश्विक चर्चा का विषय हैं। उनके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इस पर फिलहाल काम चल रहा है। कई अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन देने का वचन दिया है और हमें पूरी तरह भरोसा है कि यह बिल पास हो जाएगा।
क्या बोले थे राहुल गांधी
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा परिसीमन को हथियार बनाकर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर निर्वाचन क्षेत्रों को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार बदलते हुए विपक्षी दलों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करना चाहती है। राहुल गांधी ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पहले से ही चुनावों में वोट चोरी कर रही है और अब उसने इसके लिए नया रास्ता निकालने की योजना बनाई है।
लोकसभा की सीटें 850 करना लोकतंत्र को खत्म करने की भाजपा की योजना का प्रतीक है और इससे उसे देश के निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा अपनी सुविधा के अनुसार फिर से तैयार करने की व्यापक छूट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी चुनावों में धांधली कर सकती है, लेकिन अब देश जानता है कि चुनावों में धांधली हो रही है। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार देश के 80 प्रतिशत लोग और लगभग 100 प्रतिशत जेनरेशन जेड का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव चोरी करते हैं और अब उन्होंने बच निकलने का नया रास्ता तलाश किया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।