Rahul Gandhi should apologize if he has any shame left Amit Shah got angry for abusing PM Modi शर्म बची है तो माफी मांग लें राहुल गांधी, पीएम मोदी को गाली देने पर भड़के अमित शाह, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi should apologize if he has any shame left Amit Shah got angry for abusing PM Modi

शर्म बची है तो माफी मांग लें राहुल गांधी, पीएम मोदी को गाली देने पर भड़के अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए कहे गए ‘अपशब्दों’ के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गाली कमल खिलने से नहीं रोक सकती।

Ankit Ojha भाषाFri, 29 Aug 2025 03:07 PM
share Share
Follow Us on
शर्म बची है तो माफी मांग लें राहुल गांधी, पीएम मोदी को गाली देने पर भड़के अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए 'अपशब्दों' के लिए माफी मांगनी चाहिए। शाह ने दावा किया कि बिहार में गांधी की ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ के साथ उनकी राजनीति ‘निम्नतम स्तर’ पर पहुंच गई है।

उन्होंने यहां राजभवन की नवनिर्मित इकाई ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश उन्हें और उनकी पार्टी को घृणा से देख रहा है।’ शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर गुरुवार को भी निशाना साधा था।

दरअसल एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति दरभंगा शहर में यात्रा के दौरान बनाए गए मंच से मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी स्थान से गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकल से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे।

शाह ने कहा, ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा कांग्रेस के वोट बैंक की रक्षा के लिए है, किसी भी लोकतंत्र में चुनाव उसकी आत्मा होती है। लेकिन यदि घुसपैठियों को व्यवस्था खराब करने की छूट दी जाए तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है?’ गृह मंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस की राजनीति नकारात्मक है... बिहार में अपनी यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं।’

शाह ने कहा कि मोदी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और ‘कोई भी गाली कमल को खिलने से नहीं रोक सकती।’ इससे पहले शाह ने असम की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र इकाई का उद्धघाटन किया।

उन्होंने कहा, ‘नई असम राजभवन ईकाई का उद्घाटन ऐतिहासिक है, जो संघर्ष से लेकर 'अष्टलक्ष्मी' की अवधारणा तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा को दर्शाता है।’ शाह ने डेरगांव स्थित लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में स्थापित ‘राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला-उत्तर पूर्व’ का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। शाह ने आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें आवास परिसर, बैरक और अस्पताल शामिल हैं।

इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने राजभवन के अंदर एक मंदिर में पूजा-अर्चना की, ‘गौ पूजन’ किया और ‘सिंदूर’ का पौधा लगाया। राज्यपाल लक्ष्मी प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर उनका स्वागत किया।

Rahul Gandhi Amit Shah PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।